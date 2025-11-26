Fútbol regional
La Muela denuncia una agresión del Alcañiz a dos de sus futbolistas
Uno de los heridos acabó con el labio partido tras los hechos ocurridos en el descanso de un partido que, sin embargo, no se suspendió
Un nuevo caso de violencia salpica al fútbol regional aragonés. El equipo de La Muela ha denunciado una agresión hacia dos de sus futbolistas por parte de los jugadores del Alcañiz. Los hechos se sucedieron en el descanso de un encuentro que, a pesar de lo supuestamente sucedido, no se suspendió y acabó con victoria de los turolenses (1-3) en la Regional Preferente.
La Muela ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se ve a varios jugadores del Alcañiz corriendo hacia los del equipo local. Sin embargo, en él no se ve ninguna agresión ya que, como explican los zaragozanos, la agresión se produjo dentro del túnel de vestuarios. El resultado fue que uno de los jugadores del La Muel acabó con el labio partido.
La trifulca retrasó casi un cuarto de hora la reanudación del choque. El árbitro, por su parte, no vio nada de lo sucedido y por eso continuó con el partido. Así se entiende ya que el colegiado tampoco reflejó nada en el acta del duelo. La Muela, por su parte, ha presentado una denuncia por lo ocurrido ante la Real Federación Aragonesa de Fútbol.
