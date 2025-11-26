Así será la próxima fase del Casademont en la Euroliga: estos serán los rivales

El Casademont Zaragoza se ganó ayer por derecho propio estar en la segunda fase de la Euroliga y disputará seis partidos en el que se jugará sus opciones de estar en la ‘Final Six’ de la competición que volverá a disputarse en la capital aragonesa. La segunda fase se disputará del 10 de diciembre al 4 de febrero. Las de Cantero han quedado encuadradas en un grupo con los dos otros rivales de su grupo que se han clasificado con las aragonesas (Basket Landes y Reyer Venezia) y a esos tres equipos se suman el Fenerbahce, el Valencia Basket y el DVTK.

Estos tres últimos serán los que se verán las caras con el Casademont por dos veces, por lo que las zaragozanas jugarán tres partidos más en el Príncipe Felipe y tendrán que devolver la vista a las turcas, a las valencianas y a las húngaras. Contra los otros tres rivales no tendrán que volver a jugar porque se acumulan las victorias que cada equipo ha sumado en la primera fase. Las de Cantero cuentan en su casillero con tres victorias, por lo que tendrán que completar una sobresaliente segunda fase para seguir con vida en la Euroliga.