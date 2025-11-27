Cerler se prepara para la XXV edición de su cronoescalada

Los días 10 y 11 de enero, Aramón Cerler acogerá una nueva edición de dos de las pruebas más emblemáticas del esquí de montaña en Aragón: la XXV Cronoescalada "Memorial del Recuerdo" y el II Sprint "Tu Provincia Huesca La Magia", competiciones de referencia para la promoción de este deporte en Aragón y en España.

Organizadas por Montañeros de Aragón de Barbastro, en colaboración con la estación de Aramón Cerler, y las federaciones española y aragonesa de montaña FEDME y FAM, estas pruebas forman parte de la Copa de España de Sprint y Ascenso, además de ser el Sprint también Copa de Aragón y el Asceno Campeonato de Aragón. Esta última está abierta a todo el público y aficionados al esquí de montaña para promocionar este deporte.

En esta edición se espera convocar a más de 200 corredores de todo el país, consolidando su relevancia deportiva y social en el Pirineo oscense para lo que también será un homenaje cargado de historia y valores

La Cronoescalada nació como "Cronoescalada Nacional Individual de Esquí-Alpinismo Valle de Benasque", pero en 1995 la organización decidió cambiar su nombre para rendir homenaje a los montañeros altoaragoneses fallecidos en el K2 y en otros accidentes de montaña. Desde entonces, el Memorial del Recuerdo es un tributo anual a quienes "salieron a la montaña y se quedaron en ella para siempre".

El esquí de montaña, una disciplina reconocida por el COI desde 2019, se prepara para su debut olímpico en los Juegos Olímpicos en Milán-Cortina 2026. La Cronoescalada y el Open Sprint de Cerler se consolidan así como competiciones de referencia para la promoción de este deporte en auge en Aragón y en España.

Por ortra parte, con 75 años de historia, el club Montañeros de Aragón de Barbastro es un referente del montañismo aragonés y un motor de promoción del deporte, el turismo y el desarrollo local. Su trayectoria incluye la organización de competiciones pioneras, expediciones de alto nivel y la creación de equipamientos deportivos en la región.

Programa deportivo

La jornada del sábado, 10 de enero, estará marcada por la espectacularidad de la prueba II Open Sprint "Tu Provincia Huesca La Magia". Esta modalidad olímpica combina un vertiginoso ascenso con un descenso en slalom en un recorrido explosivo de menos de cinco minutos. Está previsto que se realice el sprint, si las condiciones de nieve lo permiten, en el Ampriu, en la base de Basibé, a 1.912 metros de altitud.

El segundo día, el domingo 11, tendrá lugar la XXV Cronoescalada Memorial del Recuerdo. Se trata de la prueba clásica del evento, con un recorrido que asciende hasta la cima del Cogulla (2.372 m) en el entorno de la estación de Aramón Cerler. Los corredores deberán superar entre 500 y 1.000 metros de desnivel positivo en menos de 5 km. Esta prueba puntúa para el Campeonato de Aragón de Cronoescalada y cuenta también con participación popular.