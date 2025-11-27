La selección aragonesa defiende en casa el título de la Copa de Regiones

La selección aragonesa de fútbol afrontan este fin de semana el inicio de la XIV Copa Regiones UEFA. Los actuales campeones de España y de Europa disputarán los dos partidos de la primera fase de la competición reina del fútbol amateur, la correspondiente a su fase Nacional, en el estadio Pedro Sancho de Zaragoza, en los campos de la federación.

Convocatoria oficial de la selección aragonesa para la Copa de Regiones. / RFAF

El seleccionador aragonés, Aitor Pardo, ha citado para estos dos encuentros a un total de dieciocho jugadores, que militan en diez clubs de las tres provincias aragonesas correspondientes al grupo diecisiete de la Tercera Federación. El viernes, 28 de noviembre, la selección aragonesa debutará ante Extremadura a las 11.00 horas, un partido que podrá seguirse en directo a través de los canales de streaming de la RFEF. Además, la entrada al estadio es gratuita, por lo que todos los aficionados del fútbol amateur pueden acudir al Pedro Sancho para animar y apoyar a la selección aragonesa durante el choque.

Calendario de la primera fase de la Copa de Regiones UEFA. / RFAF

Dos días después, el domingo 30, a las 10.00 horas, Aragón disputará su segundo encuentro, esta vez frente a la selección de Canarias. Durante la jornada del sábado, se podrá presenciar el otro partido del grupo, entre Canarias y Extremadura a las 11.00 horas, también en el estadio Pedro Sancho.

Se trata de una competición bianual en la que Aragón ya consumó un hito para el deporte de la comunidad al proclamarse campeón de Europa en San Marino. La selección regional obtuvo el título de la Copa de Regiones UEFA el pasado 1 de julio tras imponerse en la final al combinado Dolnośląski (Polonia) por 1-0, gracias a un tanto decisivo de Daniel Torcal.