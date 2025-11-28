El Ebro se enfrenta al Alavés B antes de recibir al Osasuna en Copa en un partido de alto riesgo

Para el CD Ebro se presenta un partido complicado en el Grupo 2 de Segunda Federación, que se enfrentará este sábado al Alavés B a las 16.00 horas en Zaragoza. Los de Javier Genovés siguen en una posición nada cómoda en la competición doméstica, donde ocupan la decimotercera plaza, la de playout, empatados a puntos con el Naxara, que les sigue en la clasificación.

El conjunto arlequinado se enfrentará al filial del Alavés sin perder de vista el encuentro de Copa del Rey contra el Atlético Osasuna que ya ha sido declarado como partido de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. El conjunto aragonés responderá a su cita copera en el Ibercaja Estadio el próximo martes a las 19.00 horas. El Ebro viene de empatar a domicilio contra el Deportivo Aragón en el derbi zaragozano de 2ª RFEF y todavía no ha perdido esta temporada en casa, donde suma diez puntos de dieciocho disputados.

Por su parte, el líder de la categoría en el Grupo 2, el Utebo, tiene una complicada salida a Irún para jugar con el Real Unión, este sábado a las 18.00 horas, ante un rival que está quinto en la clasificación y que es un aspirante al ascenso de la categoría, por lo que será una dura prueba para el conjunto zaragozano. Los de Juan Carlos Beltrás vienen de ganar sus dos últimos duelos, contra el Ejea y la Mutilvera, y han sacado veintiséis puntos de treinta y seis posibles.

En la jornada del domingo disputarán sus partidos los otros tres conjuntos aragoneses de Segunda RFEF. El Barbastro recibirá en el municipal de los deportes este a las 12.00 horas al Barcelona B, en la jornada decimotercera en el Grupo 3, en un partido que se presenta atractivo pero a la vez muy complicado para los barbastrenses ya que el rival es tal vez el más fuerte del grupo.

Parecido se presenta el partido Ejea-Amorebieta, que se disputará en las instalaciones de Luchán a las 12.00 horas, en un partido muy igualado. Por último, el Deportivo Aragón también tiene un difícil encuentro en el País Vasco, donde se medirá al Eibar B también a las 12.00, en un duelo de filiales que están bastante igualados en la clasificación, por lo que se prevé un choque intenso entre equipos de jóvenes jugadores.