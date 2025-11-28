El Príncipe Felipe se sube al ring: vuelve el boxeo 24 años después

El boxeo vuelve al pabellón Príncipe Felipe. Los aragoneses Ezequiel Gurría y Cristina Navarro protagonizan la velada de este sábado (18.00 horas), en el que el gran recinto deportivo de Zaragoza volverá a tener al pugilismo como principal atractivo. Un hecho que no ocurre desde hace más de 20 años, desde 2001 para ser exactos, en un escenario que vio a otro aragonés coronarse campeón del mundo, una exhibición del mejor boxeador africano de todos los tiempos y otras batallas por cetros internacionales que siguen en la mente de los aficionados a la dulce ciencia de la capital aragonesa.

La historia del boxeo en el Príncipe Felipe comenzó en 1991, tal y como recuerda el centro deportivo en su página web. En marzo de aquel año, poco después de la inauguración del pabellón, el surcoreano Sung Kil Moon acababa en cuatro asaltos con el ghanés afincado en España Nana Konadu. El asiático derrotaba por segunda vez al africano y retenía su cinturón de campeón del mundo supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (WBC). En el combate coestelar, Azumah Nelson daba una lección en el noble arte a Daniel Mustapha. Nelson, para muchos el mejor boxeador africano de la historia, finiquitaba también en cuatro asaltos al peleador nigeriano.

Siete meses después, en octubre, Konadu se resarcía de la derrota y vencía a los puntos al colombiano Juan Polo. El ghanés conseguía el campeonato mundial supermosca del Consejo Internacional de Boxeo (IBC), un organismo secundario, desaparecido en 2012.

Hubo que esperar hasta octubre de 1997 para que el pugilismo se quedará con el centro del Príncipe Felipe. Entonces, el catalán de origen aragonés Óscar García Cano caía por KO ante Billy Schwer en su combate por el título de Europa ligero. En la misma noche, el zaragozano José Ramón Escriche sumaba su victoria número 19 como profesional.

López Bueno, Peña y Escriche ponen al boxeo aragonés en lo alto

1998 es un frenesí para el boxeo en el Príncipe Felipe. Cinco veladas en las que tres boxeadores aragoneses, José Antonio López Bueno, Miguel Ángel Peña y José Ramón Escriche, se convierten en los reyes absolutos del pabellón zaragozano.

En enero, López Bueno (mosca) y Peña (wélter) son campeones de España en una jornada que sufre con la derrota de Escriche, sin título en juego. Tres meses después, en abril, solo López Bueno levanta el brazo, reteniendo ese campeonato de España en la categoría mosca. Peña, por el contrario, dobla el suyo ante Manel Berdonce y pierde su combate por el superligero nacional. El primer fin de semana de julio se alcanza el cenit nacional: los tres, López Bueno, Peña y Escriche, son vencedores de sus peleas y Aragón ostenta, a la vez, los títulos españoles de peso mosca, ligero y wélter. El año finalizaría con otras dos victorias de López Bueno (WBO Latino y CBA) en la categoría mosca y con García Cano volviendo a Zaragoza para cosechar dos triunfos por el título WBO Latino en la categoría ligero.

Miguel Ángel Peña y José Antonio López Bueno, en la presentación de la última velada en el Príncipe Felipe, en 2001. / EFE / JAVIER CEBOLLADA

Y en 1999, el cielo. El 23 de abril, día de Aragón, López Bueno noqueaba al mexicano Rubén Sánchez León en tres asaltos para ser campeón del mundo en la categoría mosca por la WBO. El zaragozano acompaña desde entonces a Perico Fernández, quizá el mejor deportista aragonés de todos los tiempos, en el olimpo boxístico al ser los dos únicos campeones del mundo nacidos en esta tierra.

En marzo de 2001, la última vez en la que el Príncipe Felipe levantó sus persianas para el boxeo, la situación era muy diferente. López Bueno, ya sin el título mundial, intentaba en casa ser campeón de Europa en la categoría mosca. Una aventura fallida que fue su quimera -lo intentó en varias ocasiones y nunca lo logró- en la que perdió por decisión contra el ruso Alexander Makhmutov. Escriche sí ganó entonces, como Miguel Ángel Peña, que volvía a ser campeón de España de los superligeros.

Vuelve el boxeo

Y el regreso del boxeo al Príncipe Felipe, después de dos décadas de bloqueo y con el Siglo XXI como referente en los últimos tiempos. Este sábado, la aragonesa Cristina Navarro (7-3, 2 KOs) aspira a convertirse en la campeona de Europa del peso mínimo y tiene como rival a la italiana Vittoria Parigi (6-1, 1 KO). Piccolina, nombre de guerra de la zaragozana, venció en su último combate a la venezolana María Milano por KO en el primer asalto. La velada, celebrada en junio en el Siglo XXI, sirvió a Navarro para quitarse el mal sabor de boca de su enfrentamiento por el Campeonato Mundial de la WBA en el peso minimosca: perdió a los puntos con Sara Bailey en Canadá, en marzo. La zaragozana aspira así a ser la reina de Europa y acercarse, de nuevo, a la lucha por los títulos mundiales. También estará en juego el WBA Mediterráneo.

Félix Brocate, Ezequiel Gurría, Natalia Chueca y Cristina Navarro presentan la velada de boxeo del 29 de noviembre. / Ayuntamiento de Zaragoza

El WBA Iberoamericano y el campeonato de España del peso medio son los objetivos de Ezequiel Gurría (20-3, 5 KOs). Defender el primero y hacerse con el segundo, vacante, ante el canario Alcorac Caballero (8-1, 2 KOs) es la misión del púgil zaragozano. Referente masculino del boxeo aragonés, una nueva victoria (sería la tercera consecutiva) volvería a poner a Gurría entre los nombres para tener en cuenta en la pugna por el campeonato de Europa. El zaragozano ya fue campeón de España en 2019, entonces en la categoría superwélter.