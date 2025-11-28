La selección aragonesa arranca con victoria la defensa del título de la Copa de Regiones (0-1)

La selección aragonesa de fútbol ha iniciado con victoria la defensa del título de la Copa de Regiones al imponerse por 0-1 a Extremadura. Tras una primera parte que ha transcurrido sin goles en el estadio Pedro Sancho, el solitario tanto ha llegado en el minuto 71 de partido de la mano de Youssef. Los actuales campeones de España y Europa inician así la fase nacional de la Copa de Regiones UEFA con tres puntos y se mantienen invictos desde el inicio de la competición en su anterior edición.

El autor del gol, Youssef Ouakkati, es el delantero de un Atlético Monzón que va líder del grupo aragonés de Tercera Federación y es, además, el máximo anotador de la categoría con trece goles en doce encuentros con la camiseta rojiblanca. Este domingo, la selección aragonesa jugará su próximo partido de esta primera fase contra Canarias en un choque que tendrá lugar a las 10.00 horas en el mismo estadio.

Mañana, sábado 29, los otros dos conjuntos del grupo, Extremadura y Canarias, se cruzarán entre ellos también en el Pedro Sancho, en los campos de la federación aragonesa. El partido se disputará a las 11.00 horas y, al igual que en los enfrentamientos de Aragón, la entrada al campo para los aficionados será libre.