La selección aragonesa arranca con victoria la defensa del título de la Copa de Regiones (0-1)
El conjunto de Aitor Pardo se ha impuesto a Extremadura gracias al gol de Youssef, jugador del Atlético Monzón
La selección aragonesa de fútbol ha iniciado con victoria la defensa del título de la Copa de Regiones al imponerse por 0-1 a Extremadura. Tras una primera parte que ha transcurrido sin goles en el estadio Pedro Sancho, el solitario tanto ha llegado en el minuto 71 de partido de la mano de Youssef. Los actuales campeones de España y Europa inician así la fase nacional de la Copa de Regiones UEFA con tres puntos y se mantienen invictos desde el inicio de la competición en su anterior edición.
El autor del gol, Youssef Ouakkati, es el delantero de un Atlético Monzón que va líder del grupo aragonés de Tercera Federación y es, además, el máximo anotador de la categoría con trece goles en doce encuentros con la camiseta rojiblanca. Este domingo, la selección aragonesa jugará su próximo partido de esta primera fase contra Canarias en un choque que tendrá lugar a las 10.00 horas en el mismo estadio.
Mañana, sábado 29, los otros dos conjuntos del grupo, Extremadura y Canarias, se cruzarán entre ellos también en el Pedro Sancho, en los campos de la federación aragonesa. El partido se disputará a las 11.00 horas y, al igual que en los enfrentamientos de Aragón, la entrada al campo para los aficionados será libre.
- Valery, jugador del Real Zaragoza, a corazón abierto: 'El año pasado caí en un gran abismo del que me costó mucho salir'
- Este es el alcalde que menos cobra de Aragón: 'Es un compromiso personal
- Desalojados 200 vecinos por el riesgo de colapso de cuatro edificios en la plaza Santa Clara de Huesca
- La vida de una familia sin hogar en Zaragoza: 'Dormíamos en el cuarto de las escobas y luego nos íbamos al instituto
- El pequeño pueblo de Aragón donde se han rozado los -8 grados: está a solo 200 metros de altitud
- La Cámara de Cuentas de Aragón se quedará un edificio histórico de Zaragoza que lleva en desuso desde hace 12 años
- Los vecinos de Mallén se toman con humor las obras en la A-68: “Lo que en China se hace en seis meses, aquí ha costado quince años”
- El restaurante de Zaragoza que ha enamorado a Juan del Val: 'Cercanos, amables y simpáticos