El Tarazona afronta en Sanlúcar una nueva oportunidad de auparse a la zona alta
Los de Juanma Barrero, a dos puntos del 'playoff' antes de comenzar la decimocuarta jornada, visitan a un Sanluqueño en penúltima posición
La decimocuarta jornada en Primera Federación se presenta asequible sobre el papel para la SD Tarazona, que juega en Sanlúcar de Barrameda ante un rival de la parte baja de la tabla. Los de Juanma Barrero se enfrentan a las 16.15 horas en el Palmar a un Atlético Sanluqueño en penúltima posición y llegan con opciones de auparse de nuevo a la zona alta de la tabla.
El conjunto turiasonense está en undécima posición tras la derrota del pasado fin de semana en Alcorcón, en un partido que terminó con polémica y que llevó a la directiva del club aragonés a emitir un contundente comunicado contra el arbitraje. Aun así, el Tarazona sigue a tan solo dos puntos del playoff antes de viajar a Cádiz.
Por su parte, el otro equipo aragonés en Primera RFEF, el CD Teruel, tendrá una difícil prueba ante el mejor rival de la categoría el domingo a las 20.30 horas. Los de Vicente Parras visitan al Atlético de Madrid B, líder del Grupo 1 con un partido menos, y deberán demostrar sus aspiraciones esta temporada en el partido más difícil para el Teruel en lo que va de curso.
