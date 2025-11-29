Un gol de Boyomo en el descuento rescata a Osasuna en Mallorca

Un gol del camerunés Boyomo en el minuto 92 dio un punto a Osasuna (2-2) este sábado en su visita al Mallorca, que llegó a tener dos goles de ventaja gracias a un doblete de Vaedat Muriqi en la segunda mitad.

No fue un partido animado, ni mucho menos, puesto que los dos equipos mostraron un nivel muy bajo desde el primer minuto sin generar ocasiones de peligro ni acercarse a la portería rival.

La primera jugada medianamente peligrosa llegó pasado el ecuador de la primera parte con un disparo alto de Samu Costa desde la frontal del área. Osasuna tuvo ligeros acercamientos, pero no pasaron de lanzamientos bloqueados por la zaga local.

La afición del Mallorca veía que pasaban los minutos y no tenía alicientes hasta los instantes finales del primer tiempo, cuando una internada de Jan Virgili calentó el partido.

En uno de sus intentos por pisar área, Virgili cayó tras un contacto y Sergio Herrera fue a recriminarle la acción. Acto seguido, aparecieron Mateo Joseph y Pablo Maffeo para proteger a su compañero y se encararon con el guardameta, una jugada por la que recibieron tarjeta amarilla los implicados en la tangana.

En la segunda mitad, un cambio táctico de Jagoba Arrasate, que se enfrentaba a su exequipo, inclinó la balanza a favor de los suyos. La reubicación de Virgili, pasando al costado derecho, fue clave porque de ahí nació la acción del primer gol local.

Un balón dividido en tres cuartos de campo lo peinó Samu Costa, el extremo ganó en velocidad a los dos centrales y recibió un agarrón de Boyomo que se transformó en pena máxima. Ahí, Muriqi plantó su bandera pirata y puso por delante al Mallorca.

El golpe noqueó por momentos a un Osasuna con problemas en la construcción de juego y sin capacidad para encontrar a su referencia ofensiva, Ante Budimir, que no tuvo una agradable visita a la que fue su casa en su primera etapa en el fútbol español.

Esa situación la aprovechó el Mallorca, que colocó el segundo gol en el marcador gracias a su nueva pareja de ataque, Virgili-Muriqi. El primero metió un pase al hueco para que el segundo marcara su octavo tanto del curso y superara sus cifras de la temporada 24/25.

A partir de ese instante, el equipo de Alessio Lisci reaccionó y recortó distancias con un golazo de Raul García de falta, muy astuto al lanzar por debajo de la barrera y castigar la poca agilidad de Bergström.

Cuando parecía que los intentos rojillos iban a quedarse por el camino, Boyomo repitió la historia del curso anterior y empató el partido en el tiempo añadido. Como si se tratara de un entrenamiento de acrobacias, el central probó una chilena en el corazón del área ante la que nada pudo hacer el portero finlandés y rescató un punto impensable para su equipo minutos atrás.

El empate deja a los dos conjuntos en la misma situación, pero con sensaciones opuestas después de que los mallorquinistas desaprovecharan un 2-0 y Osasuna resurgiera de sus cenizas cuando parecía condenado a una nueva derrota.