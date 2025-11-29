Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Contazara pierde con el Coruña y el Schär vence

El equipo de Mariano Ortega cayó en casa y el Schär venció en Lanzarote

Imagen de un partido del Contazara.

Imagen de un partido del Contazara. / BM CONTAZARA

El Contazara Zaragoza dio un paso atrás en el Siglo XXI al perder con el Attica 21 Hotels OAR Coruña por 33-37. El equipo de Mariano Ortega se queda con ocho puntos en la duodécima posición y no termina de arrancar en la División de Honor Plata. Quique Camas y Alejandro Plaza hicieron seis goles para el conjunto zaragozano.

En la División de Honor Oro femenina, el Schär Colores logró una importante victoria por 23-27 al Lanzarote-Puerto del Carmen. De esta manera, el conjunto aragonés consigue su tercer triunfo de la temporada y se sitúa con seis puntos, huyendo un poco de la zona peligrosa tras su ascenso del pasado verano. En el encuentro sobresalieron las actuaciones de Martina Barboza y de Romaysaa Latgrache El Amraoui, ambas autoras de cinco goles para el Schär Colores.

