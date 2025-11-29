Fútbol
El Ebro empata con el Alavés B y sigue en la zona de peligro de la clasificación
Lobede adelantó a los aragoneses en el minuto 43
El Ebro empató a un gol en casa ante el Alavés en la Segunda RFEF. Lobede adelantó al conjunto que dirige Javier Genovés con un tanto en el minuto 43, que luego neutralizó Morcillo para el Alavés B, en el que fue titular Chema Aragüés. Con este resultado, el Ebro sigue en la zona peligrosa de la tabla.
EBRO: Mujica, Uche, Espiérrez, Alejandro Muñoz, Prat (Raúl, min. 79), Martínez (Kevin, min. 83), Charlez, Reques, Hernández, Attipoe y Soeiro (Lobede, min. 19).
ALAVÉS B: Swiderski, Olaiz (García, min., 45), Pinillos, González de Heredia (Arzak, min. 45), Sanz, Garrido, Morcillo (Rufo, min. 70), Aragüés (Varona, min. 83), Álvarez (Goitia, min. 45), Viso e Ibon.
GOLES: 1-0, min. 43, Lobede. 1-1, min. 55, Morcillo.
ÁRBITRO: Miguel Gómez Carral. Amarillas a Uche, Prat, Charlez, Hernández y al técnico Genovés por el Ebro y a Álvarez, Olaiz y Sanz por el Alavés B.
- Aragón recibirá ocho ejemplares de lince: estos son los pueblos donde podrán verse
- La vida de una familia sin hogar en Zaragoza: 'Dormíamos en el cuarto de las escobas y luego nos íbamos al instituto
- Arrasate, sobre Valery: 'Que esté jugando al nivel que lo está haciendo y que hable de salud mental es una buena noticia
- Tarsi Aguado, exjugador del Real Zaragoza: 'El debut en Primera es el momento que me voy a llevar, fue histórico para mí
- Los primeros fichajes de Rubén Sellés y su plan para llevar al Real Zaragoza hasta la salvación
- El exjugador del Real Zaragoza que se ha estrenado como profesor en Harvard: 'Es un honor
- El Casademont Zaragoza ficha al 'techo de la ACB' Khalifa Koumadje
- Bronca por las colonias felinas en Zaragoza: 'La protección está sufriendo un deterioro progresivo