El Ebro empata con el Alavés B y sigue en la zona de peligro de la clasificación

Lobede adelantó a los aragoneses en el minuto 43

Daniel Martínez controla un balón en el partido ante el Alavés B.

Zaragoza

El Ebro empató a un gol en casa ante el Alavés en la Segunda RFEF. Lobede adelantó al conjunto que dirige Javier Genovés con un tanto en el minuto 43, que luego neutralizó Morcillo para el Alavés B, en el que fue titular Chema Aragüés. Con este resultado, el Ebro sigue en la zona peligrosa de la tabla.

EBRO: Mujica, Uche, Espiérrez, Alejandro Muñoz, Prat (Raúl, min. 79), Martínez (Kevin, min. 83), Charlez, Reques, Hernández, Attipoe y Soeiro (Lobede, min. 19).

ALAVÉS B: Swiderski, Olaiz (García, min., 45), Pinillos, González de Heredia (Arzak, min. 45), Sanz, Garrido, Morcillo (Rufo, min. 70), Aragüés (Varona, min. 83), Álvarez (Goitia, min. 45), Viso e Ibon.

GOLES: 1-0, min. 43, Lobede. 1-1, min. 55, Morcillo.

ÁRBITRO: Miguel Gómez Carral. Amarillas a Uche, Prat, Charlez, Hernández y al técnico Genovés por el Ebro y a Álvarez, Olaiz y Sanz por el Alavés B.

