Punto de mucho mérito y muy valioso del Huesca en el feudo del Almería

No había sumado la SD Huesca un punto fuera de casa desde que ganó en su primera salida de la temporada en Vitoria ante el Mirandés y lo fue a lograr en Almería, en uno de los campos más difíciles de Segunda, de donde sacó un punto muy meritorio y valioso. El equipo almeriense llevaba cinco victorias seguidas en casa y había marcado en todas las jornadas de esta Liga, pero el Huesca, donde la mano de Bolo se sigue notando para bien, lo frenó en seco, con un Dani Jiménez estelar y con un buen ejercicio de solidez y sacrificio en defensa. Ambos equipos empataron así sin goles en un choque de dominio constante de los locales, que no encontraron, sin embargo, la precisión ante un rival ordenado, firme en su bloque defensivo y cómodo en su plan conservador.

El relato del partido reflejó un inicio donde el Almería manejaba el balón en campo rival, encadenando posesiones largas y aproximaciones constantes, mientras el Huesca se protegía en un bloque bajo muy disciplinado. Las primeras ocasiones llegaron con disparos de Arribas y Lopy que obligaron a intervenir a Dani Jiménez. El desarrollo del juego mostraba cómo las combinaciones almerienses crecían en precisión, destacando una triangulación que dejó a Embarba ante el portero en una acción que elevó el nivel ofensivo del Almería. Puigmal repetía centros peligrosos que atravesaban el área sin remate, mientras el equipo mantenía una circulación constante que sometía al Huesca, incapaz de enlazar posesiones largas.

El tramo final del primer tiempo consolidaba la idea de acoso sin derribo, con una nueva aparición de Embarba que volvió a exigir una intervención de mérito y una serie de centros laterales que reforzaban la sensación de dominio rojiblanco. El Huesca apenas generó peligro salvo en una acción aislada de Kortajarena y otra de Ojeda, mientras el Almería continuaba imponiendo ritmo, amplitud y presencia.

El segundo tiempo mostró a un Almería insistente en campo rival, con un inicio marcado por la chilena de Centelles y el disparo alto de Arribas, acciones que dieron paso a un larguero de Embarba tras desvío de Sielva. El gol anulado a Centelles por fuera de juego de Chirino alimentó la sensación de frustración. Los cambios de Rubi buscaban activar un ataque encallado, pero el paso de los minutos trajo nervios, imprecisiones y una sensación creciente de bloqueo. El Almería acumulaba llegadas sin filo mientras el Huesca respiraba en cada transición, resistiendo sin desordenarse.

Las ocasiones finales volvieron a revelar la falta de acierto rojiblanco, con un cabezazo débil de Soko en el 78, un remate defectuoso de Bonini en el 80 y un disparo alto de Perovic en el 85, no sorberendieron a un Huesca muy seguro en su repliegue. El conjunto oscense, cómodo en su plan conservador, cerró espacios hasta forzar el primer 0-0 del Almería en lo que iba de temporada.