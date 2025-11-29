El Tarazona se descuelga tras su segunda derrota consecutiva (2-1)

No está bien la SD Tarazona, que acumula dos derrotas consecutivas tras caer, este sábado, en el feudo del Atlético Sanluqueño (2-1) que, por su parte, pone fin a una mala racha que le había llevado a sumar apenas dos empates en los últimos encuentros.

El encuentro no fue bueno por parte de un cuadro aragonés que reaccionó tarde a los goles de un cuadro local que se adelantó a la media hora y que amplió la renta en los primeros compases de la reanudación. Alberto Vaquero, que había partido desde el banquillo, recortó distancias pero el Tarazona no pudo acumular ocasiones para sumar y se queda ahora más cerca de la zona de abajo que de la noble.

Por su parte, el Teruel se desplaza este domingo (20.30) a la capital de España para rendir visita al filial del Atlético de Madrid, uno de los grandes candidatos al ascenso.

AT. SANLUQUEÑO: Domínguez, Sola, Cabrera, Trapero, Josu (Moreno, m. 59), Díaz (José Ángel, m. 59), Feria (Lorenzo, m. 59), Tounkara (Arruabarena, m. 88), Val (Gómez, m. 88), Diallo y Satoca.

SD TARAZONA: Josele, Ángel, Martínez, Marc (Ramón, m. 59), Traoré (Fita, m. 68), Carrasco, Soto, Cubillas (Armero, m. 59), Borge, Imanol (Vaquero, m. 68)y Rodríguez (Javier, m. 59).

GOLES: 1-0, m. 34, Díaz. 2-0, m. 51, Tounkara. 2-1, m. 72, Vaquero.

ÁRBITRO: Ibáñez Juárez. Amonestó por los locales a Satoca y Moreno, y a Traoré, Rodríguez y Fita, por parte del Tarazona.