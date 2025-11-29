El Tarazona se descuelga tras su segunda derrota consecutiva (2-1)
El equipo aragonés cae en el feudo de un Atlético Sanluqueño que pone fin a su mala racha y el Teruel visita este domingo al poderoso filial del Atlético
El Periódico de Aragón
No está bien la SD Tarazona, que acumula dos derrotas consecutivas tras caer, este sábado, en el feudo del Atlético Sanluqueño (2-1) que, por su parte, pone fin a una mala racha que le había llevado a sumar apenas dos empates en los últimos encuentros.
El encuentro no fue bueno por parte de un cuadro aragonés que reaccionó tarde a los goles de un cuadro local que se adelantó a la media hora y que amplió la renta en los primeros compases de la reanudación. Alberto Vaquero, que había partido desde el banquillo, recortó distancias pero el Tarazona no pudo acumular ocasiones para sumar y se queda ahora más cerca de la zona de abajo que de la noble.
Por su parte, el Teruel se desplaza este domingo (20.30) a la capital de España para rendir visita al filial del Atlético de Madrid, uno de los grandes candidatos al ascenso.
AT. SANLUQUEÑO: Domínguez, Sola, Cabrera, Trapero, Josu (Moreno, m. 59), Díaz (José Ángel, m. 59), Feria (Lorenzo, m. 59), Tounkara (Arruabarena, m. 88), Val (Gómez, m. 88), Diallo y Satoca.
SD TARAZONA: Josele, Ángel, Martínez, Marc (Ramón, m. 59), Traoré (Fita, m. 68), Carrasco, Soto, Cubillas (Armero, m. 59), Borge, Imanol (Vaquero, m. 68)y Rodríguez (Javier, m. 59).
GOLES: 1-0, m. 34, Díaz. 2-0, m. 51, Tounkara. 2-1, m. 72, Vaquero.
ÁRBITRO: Ibáñez Juárez. Amonestó por los locales a Satoca y Moreno, y a Traoré, Rodríguez y Fita, por parte del Tarazona.
