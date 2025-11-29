El Wanapix se aúpa al liderato en Martorell y el Entrerríos cae con el Jaén

El Wanapix Zaragoza consiguió una importantísima victoria en la pista del Sala 5 Martorell (1-4) que le permite auparse al liderato de nuevo y, por primera vez en la temporada, en solitario. El equipo aragonés se mostró muy sólido y muy eficaz para volver a vencer a domicilio. Por su parte, el Entrerríos Zaragoza cayó en el pabellón de La Granja con el Avanza Jaén Paraíso Interior por 2-5.

Le costó al Wanapix entrar en el partido y contener el ataque local. Manu del Moral probó dos veces a Iván Bernad, Víctor Anaya lanzó rozando el palo derecho y, la mejor, fue de Arnau Graell casi a bocajarro tras una pérdida. Sin embargo, el Wanapix fue cogiéndole el pulso al encuentro y alejando al equipo local de su área, tanto que apenas volvió a inquietar a Iván Bernad salvo por el gol. Se desperezó el equipo aragonés con un tiro alto de Richi Felipe tras picadita de Miguel Lahoz y, a la segunda, Brasesco inauguró el marcador. El argentino se fue de su par por banda y cruzó con la puntera a la escuadra para adelantar a los zaragozanos.

El propio Brasesco dispuso de un peligroso tiro tapado por Eric Castillo y, en una jugada aislada, Akim logró empatar aprovechando un rechace del palo. El Wanapix reaccionó enseguida y Raúl López, con un potente zurdazo, consiguió devolver la ventaja al electrónico.

Tras el descanso, muy pronto logró el Wanapix romper el choque. Kike Liao se fue de su par y cruzó abajo ante Ángel León para poner el 1-3. El tanto dejó algo noqueado al Sala 5 Martorell y tanto Brasesco como Richi Felipe pudieron hacer más daño. Tuvo unos minutos de respuesta el conjunto local con un tiro achicado por Iván Bernad de Manu del Moral y un palo por fuera de Graell tras tocar ligeramente en Ortego, pero enseguida el Wanapix volvió a coger las riendas del duelo y controlando con y sin balón.

Ortego pudo dejar el choque casi visto para sentencia en una contra, pero su tiro se marchó alto por poco. En los últimos minutos salió el Sala 5 Martorell de cinco y, en la primera, casi anota Abdel en su mejor ocasión de la segunda parte. Kike Liao cerró el triunfo tras asistencia de Richi Felipe, certificando una nueva victoria del Wanapix.