El Bada Huesca se queda muy lejos del poderoso Barcelona

El FC Barcelona ganó este domingo sin problemas en la pista del Bada Huesca (29-40), que no pudo oponer más que pundonor ante un rival muy superior y que dejó claro que la realidad azulgrana anda muy lejos de la del equipo de Nolasco. Desde el comienzo del partido el Barcelona no se relajó y ya se puso por delante en el marcador aumentado la ventaja conforme pasaron los minutos anotando sin dar tregua al equipo oscense, que tenía mucha dificultades para lanzar, y en última instancia Hallgrimsson lo paraba todo que llegaba a su portería.

El Bada Huesca, con más corazón que acierto, intentó que el partido no se le fuera desde el principio manteniendo la desventaja entre tres y cuatro goles, aunque la rapidez del juego de los azulgranas era un amenaza continua que superaba cualquier intento de frenar la velocidad de su rival que jugaban a una gran velocidad en todas sus acciones. El Barcelona no consiguió romper el partido del todo, sabiendo que era superior y que si en algún momento hacía falta se emplearían más a fondo, y las diferencias a su favor se mantuvieron entre los tres y cinco goles hasta llegar al final del primer periodo con cuatro tantos al final de los primeros treinta minutos (16-20) y al descanso.

Tras el intermedio el Barcelona se lo tomó más en serio el partido y salió decidido a dejar senteciado el partido y las diferencias fueron en aumento hasta los siete goles aunque Bada Huesca luchó para alargar más el partido y no se dejó ir y plantó cara hasta que pudo y le aguantaron las fuerzas. el Bada estuvo en el partido, por decir algo, hasta el ecuador de la segunda parte que ya puso la directa el Barcelona con un marcador claramente a su favor insalvable para el equipo local aunque siguió luchando hasta el final viendo que era imposible dar la sorpresa una temporada más ante el mejor equipo de la Asobal.

Ficha Técnica

Bada Huesca: Decssi (po), Daniel Pérez (2), Cuni (0), Fabricio (1), Suárez (3) Alfonso Rodriguez (2), Nasarre (1), Tchitombi (3), Charly Pérez (1), Parera (7), Oscar García (2), Nenadic (0), Saa (1), Frank Cordiés (4), Samuel Cordiés (2), Tekaya (po).

FC Barcelona: Hallgrimsson (po), Bazán (2), D. Fernández (7), Carisbogard (3), Dia Men (1), Djordje Cikusa (6), N´Guesan (0), Gómez (0), Basterra (5),Elderaa (3), Fábregas (3), Frade (2), Barrufet (4), Petar Cikusa (4).

Árbitros: Murillo y García. Excluyeron dos minutos por parte del Bada Huesca a Suárez, Fabricio, Tchiyombi.

Marcador cada cinco minutos: 1-3; 3-6; 7-10; 10-14; 14-17; 16-20 (Descanso); 18-24; 21-26; 23-30; 25-32; 27-35 y 29-40 (Final).

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de la ASOBAL Nexus Energía entre el Bada Huesca y FC Barcelona disputado en el Palacio de los Deportes de Huesca ante 2.247 espectadores.