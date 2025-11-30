Segunda RFEF
El Deportivo Aragón pierde en Eibar y sigue necesitado de puntos en la zona baja (1-0)
El Ejea ha recibido con victoria al Amorebieta y el Barbastro ha caído en casa contra el Barcelona B
El Deportivo Aragón ha vuelto a perder este domingo por la mínima y se adentra todavía más en la zona baja de Segunda Federación en la que se queda a tres puntos de salir del descenso. Los de Emilio Larraz siguen sumando derrotas a una crisis deportiva que les ha llevado a sacar dos de los últimos veintiún puntos disputados y a llevar siete encuentros sin conocer la victoria. La siguiente jornada, el filial blanquillo recibirá a la UD Logroñés.
FICHA TÉCNICA
EIBAR B: U. Ayala; X. Pastor, O. Llorente, A. Amilibia, G. Gastesi; M. Delgado (Santolaya, m.90), J. Aguirre, I. Zubiria (Ortuzar, m.83); E. Mateos (Redondo, m.70), I. Asenjo (García, m.90), J. López (Sotelo, m.70).
DEPORTIVO ARAGÓN: Carlos Calavia; J. Sabater, H. Barrachina, Reda Ergouai, Eloy Moreno; Ángel Linares, Álvaro Palacio (V. Gracia, m.77), J. Tobajas; Yoha (Daniel Puente, m.70), E. Facchin, D. Fustos (M. Conde, m.70).
GOL: 1-0 (m.23), Jon López.
Quien sí ha podido sumar de tres es la SD Ejea, que ha recibido al Amorebieta en un duelo de la zona media que ha vencido por 2-1 y remontando el tanto inicial del conjunto vasco. Los de Luso Delgado son ya décimos y visitan al Naxara la próxima jornada.
FICHA TÉCNICA
SD EJEA: F. Dorronsoro; Hakim, J. Toro (Leiza, m.61), M. Sánchez, D. Chica; P. Agustín (Muñi, m.90), M. Lapeña (Amponsah, m.90), F. Conte (Ciriano, m.82); Turmo, Ó. Jiménez, Y. Dabo.
AMOREBIETA: J. Altamira; J. Entrecanales, M. Mendibe, O. Onaindia, J. Castañeda (Hernáiz, m.88); G. Zorrilla, B. Arratible, Marouane (Reka, m.81), Lulu (Fausto, m.63); A. Torrico (Etxaniz, m.81), A. Sánchez (Rodríguez, m.63).
GOLES: 0-1 (m.10), Zorrilla; 1-1 (m.70), Hakim; 2-1 (m.80), F. Conte.
En el Grupo 3 de Segunda RFEF, tampoco ha podido ganar la UD Barbastro que recibía a uno de los rivales más poderosos de la categoría, el Barcelona Atlétic. Los de Dani Martínez han caído por 0-2 y dormirán esta semana en descenso, a un punto de la salvación, antes de visitar el próximo sábado al Castellón.
FICHA TÉCNICA
BARBASTRO: D. Troya; M. Cardiel (Caro, m.69), R. Alarcón, Mingotes, Sito; R. Sanz (Bautista, m.76), Ibra (Acín, m.90), Eder, Jaime (Monty, m.69), A. Fernández; Toni Gabarre (Kun, m.69).
BARCELONA B: D. Kochen; David Oduro, Á. Cortés, M. Mbacke, J. Anaya; B. Fariñas (Rodríguez, m.56), J. Hernández, Roger; Toni Fernández (G. Fernández, m.56), S. Nomoko (Quim Junyent, m.93), Óscar Ureña (Kluivert, m.82).
GOLES: 0-1 (m.61), D. Rodríguez; 0-2 (m.90+2, pen.), Á. Cortés.
- Los primeros fichajes de Rubén Sellés y su plan para llevar al Real Zaragoza hasta la salvación
- Este es el pueblo de 2.400 vecinos con los concejales mejor pagados de Aragón
- Real Zaragoza - CD Leganés, en directo: ¡Comienza el partido!
- Aragón recibirá ocho ejemplares de lince: estos son los pueblos donde podrán verse
- Ryanair recuperará un popular destino desde Zaragoza para la temporada de verano: días y horarios
- Detenidos en Zaragoza cuatro implicados en una red que estafó casi 600.000 euros mediante cuentas bancarias falsas
- La DGT confiesa lo que muchos se temían sobre las nuevas balizas V-16
- Bazdar y Dani Gómez, ni convocados ante el Leganés