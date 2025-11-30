El Deportivo Aragón pierde en Eibar y sigue necesitado de puntos en la zona baja (1-0)

El Deportivo Aragón ha vuelto a perder este domingo por la mínima y se adentra todavía más en la zona baja de Segunda Federación en la que se queda a tres puntos de salir del descenso. Los de Emilio Larraz siguen sumando derrotas a una crisis deportiva que les ha llevado a sacar dos de los últimos veintiún puntos disputados y a llevar siete encuentros sin conocer la victoria. La siguiente jornada, el filial blanquillo recibirá a la UD Logroñés.

FICHA TÉCNICA EIBAR B: U. Ayala; X. Pastor, O. Llorente, A. Amilibia, G. Gastesi; M. Delgado (Santolaya, m.90), J. Aguirre, I. Zubiria (Ortuzar, m.83); E. Mateos (Redondo, m.70), I. Asenjo (García, m.90), J. López (Sotelo, m.70). DEPORTIVO ARAGÓN: Carlos Calavia; J. Sabater, H. Barrachina, Reda Ergouai, Eloy Moreno; Ángel Linares, Álvaro Palacio (V. Gracia, m.77), J. Tobajas; Yoha (Daniel Puente, m.70), E. Facchin, D. Fustos (M. Conde, m.70). GOL: 1-0 (m.23), Jon López.

Quien sí ha podido sumar de tres es la SD Ejea, que ha recibido al Amorebieta en un duelo de la zona media que ha vencido por 2-1 y remontando el tanto inicial del conjunto vasco. Los de Luso Delgado son ya décimos y visitan al Naxara la próxima jornada.

FICHA TÉCNICA SD EJEA: F. Dorronsoro; Hakim, J. Toro (Leiza, m.61), M. Sánchez, D. Chica; P. Agustín (Muñi, m.90), M. Lapeña (Amponsah, m.90), F. Conte (Ciriano, m.82); Turmo, Ó. Jiménez, Y. Dabo. AMOREBIETA: J. Altamira; J. Entrecanales, M. Mendibe, O. Onaindia, J. Castañeda (Hernáiz, m.88); G. Zorrilla, B. Arratible, Marouane (Reka, m.81), Lulu (Fausto, m.63); A. Torrico (Etxaniz, m.81), A. Sánchez (Rodríguez, m.63). GOLES: 0-1 (m.10), Zorrilla; 1-1 (m.70), Hakim; 2-1 (m.80), F. Conte.

En el Grupo 3 de Segunda RFEF, tampoco ha podido ganar la UD Barbastro que recibía a uno de los rivales más poderosos de la categoría, el Barcelona Atlétic. Los de Dani Martínez han caído por 0-2 y dormirán esta semana en descenso, a un punto de la salvación, antes de visitar el próximo sábado al Castellón.