Kike García sostiene el pulso del Espanyol por Europa ante un Celta plano

El Espanyol multiplicó este domingo sus opciones de alcanzar una plaza europea tras derrotar al Celta en Balaídos, donde Kike García, con un gol de cabeza en el minuto 86 tras un córner ejecutado por Edu Expósito, desniveló un duelo igualado y de pocas ocasiones.

Al Celta, en parte por el poco dinamismo en el centro del campo, le costó encontrar a Borja Iglesias, brújula del equipo en ataque. Solo cuando lo logró, apareció el peligro durante la primera parte.

La primera vez fue en un balón al área en el que Calero derribó a Borja Iglesias. El árbitro no señaló nada pero la sala VAR solicitó que revisase la acción. Fue un momento extraño: el colegiado apreció el penalti pero estaba precedido por un fuera de juego claro.

La segunda aparición de Borja Iglesias fue la segunda gran oportunidad del Celta. El delantero celeste volvió a imponerse a Calero, avanzó metros con el balón y abrió para Bryan Zaragoza, que probó con un buen disparo que rozó el poste. Fue, cerca del minuto treinta, la única ocasión de gol del primer tiempo.

El Celta acumuló casi toda la posesión de la pelota, un dominio insulso ahogado por el dibujo del Espanyol, ordenado, con pocas fisuras. El conjunto catalán no facilitó las transiciones celestes. Solo hubo un contragolpe con algo de veneno que finalizó con un mal centro de Javi Rueda para Borja Iglesias.

El Espanyol resistió defensivamente; en ataque una vez lanzó sobre la portería de Radu, un lejano, mal lanzamiento de Pere Milla cerca del final de la primera mitad.

El Celta comenzó con mejores sensaciones la segunda parte. Subió su intensidad en la presión, su ritmo en la circulación de la pelota. Se apoderó del partido. Aspas avisó con un tiro lejano. El Espanyol, mucho más encerrado, se parapetó sobre su área. Salió de ahí poco. Respondió al empuje local con una lejana y desviada volea de Urko.

Sin embargo, algo cambió con la entrada de Kike García, un compás para el ataque de su equipo. Con balones hacia el delantero, el Espanyol se estiró, al tiempo que obligó a retroceder metros al Celta. Todo mudó durante quince minutos en Balaídos: el equipo de Manolo González se lanzó a por la portería de Radu, con un cabezazo de Cabrera como gran oportunidad.

El partido se niveló. Sin ocasiones, con muchos retoques de los entrenadores, con llegadas de los dos equipos, aunque sin pegada. Solo el balón parado podía romper la estabilidad. Y llegó con un córner del Espanyol: un centro de Edu Expósito y un académico cabezazo al primer poste de Kike García para marcar el gol de la victoria.

El Celta, gris en ataque desde el minuto cincuenta, respondió con una falta lateral que cabeceó Starfelt, epílogo a la falta de creatividad celeste durante la segunda parte.