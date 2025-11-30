La selección aragonesa sella el pase a la siguiente ronda de la Copa de Regiones con un empate contra Canarias (0-0)

La selección aragonesa consigue clasificarse para la fase intermedia de la Copa Regiones UEFA tras obtener un empate ante Canarias, en un encuentro donde este resultado les valía a los dos combinados territoriales para lograr el pase tras haber logrado ambos sacar la victoria ante la selección de Extremadura.

En los primeros minutos, Canarias quiso marcar territorio y el colegiado mostró dos tarjetas amarillas en sendas entradas. Una buena jugada de Torcal, en el minuto 12, terminó con un centro buscando a Youssef, que la defensa canaria despejó, en pleno dominio territorial aragonés, que forzó cuatro córners en los primeros catorce minutos. Canarias salía a la contra cuando recuperaba el balón en el centro del campo, pero sin inquietar al meta Ethan Laínez. Fue un periodo con mucha igualdad y pocas ocasiones.

Tras el descanso, Albert Flo disparó alto tras un córner en el minuto siete de este periodo. La réplica la tuvo Santiago, que cabeceó dentro del área con todo a favor, a las manos de Laínez. El encuentro se inclinaba hacia Aragón, que ejercía el dominio territorial después de los primeros minutos de tanteo en la segunda mitad.

La selección aragonesa ofrece la Copa de España y el Trofeo UEFA a su afición durante el encuentro contra Canarias. / RFAF

En el minuto 77, un gran centro de Roberto Pérez fue rematado por Youseff de un testarazo dentro del área, en la mejor ocasión del partido, que desvió el portero a córner. Los últimos minutos fueron de intentar que pasara lo menos posible en las áreas, aunque sin renunciar a la victoria por parte aragonesa, ya que ambas selecciones tenían su billete para la fase intermedia.

El encuentro, al igual que toda la primera fase de la competición, se ha disputado en el estadio Pedro Sancho, con hora de inicio a las 10.00 horas y entrada gratuita para aficionados. Ayer, en el mismo campo, se disputó el encuentro entre los dos rivales de Aragón en el grupo, que acabó con Canarias imponiéndose a Extremadura por 2-0.

En los prolegómenos del encuentro, la Real Federación Aragonesa de Fútbol, vigente campeona de la UEFA Regiones Cup, ofreció a su afición los dos trofeos obtenidos en la última edición de este campeonato: la Copa de España y el Trofeo UEFA. Ambos títulos representan el mayor logro deportivo conseguido por esta Real Federación en su historia.