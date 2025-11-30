El Teruel cae goleado en casa del líder y sale del 'playoff' (3-0)

El CD Teruel ha caído goleado este domingo en casa de líder y sale de los puestos de playoff por primera vez en las seis últimas jornadas. Un incontestable Atlético Madrileño, que recupera el liderato con una jornada aplazada aún por jugar, ha decidido el partido en la segunda parte con tres goles en dieciocho minutos que dejaron al conjunto aragonés abatido y sin opciones.

Los de Vicente Parras salieron a por todas en el estadio Alcalá de Henares y consiguieron mandar el balón al fondo de la red en el minuto 28 del encuentro, aunque el tanto de Merencio fue anulado y no subió al marcador. A la salida tras el descanso, el Atlético de Madrid B metió en el primer minuto después de la reanudación, aseguró con el segundo tanto en el 51 y cerró el partido con el último gol en el 64.

El Teruel, si bien sigue muy cerca de la zona alta, se queda en sexta plaza con veinte puntos y ya lleva cuatro partidos consecutivos sin ganar. Por su parte, el Atlético Madrileño vuelve al primer puesto de la clasificación a falta de un partido por disputar contra el antepenúltimo.

La próxima jornada en Primera Federación, los turolenses tienen un nuevo compromiso a domicilio: visitan al Villarreal B. El filial amarillo está octavo con diecinueve puntos, uno menos que los aragoneses, y vienen de ganar fuera de casa.