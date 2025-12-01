Máxima expectación para el partido de Copa del Rey del Ebro: este es el número de aficionados que se desplazarán con el Osasuna

El Ebro aguarda con ansias su próximo partido de Copa del Rey desde hace semanas y espera contar con un numeroso respaldo en un duelo que el Ebro jugará ante el Atlético Osasuna como local, pero en el Ibercaja Estadio. Los de Javier Genovés reciben este martes a las 19.00 horas a un equipo de Primera División que también contará con un importante apoyo en el estadio que acoge esta temporada los partidos del Real Zaragoza.

El club navarro, a falta de 24 horas para el inicio del encuentro, ya ha vendido gran parte de sus entradas. Pese a que todos los asientos que el equipo tiene a su disposición son en zona visitante, el club ya ha vendido cerca de 500 entradas a socios a través de su página web y otras vías de venta. No obstante, se estima que son muchos los aficionados y simpatizantes del Osasuna que han acudido a los canales del club zaragozano para hacerse con su localidad fuera de la zona visitante del Ibercaja Estadio.

Varios canteranos del Real Zaragoza ven el entrenamiento del Ebro para el partido de Copa. / Miguel Ángel Gracia

Por su parte, el CD Ebro, aunque sin una cifra oficial todavía, también cree que habrá mucha afluencia de gente, como viene siendo habitual en todas la citas coperas del conjunto aragonés. La directiva del club reconoce que, a causa de la existencia de diferentes pasarelas de pago, es muy difícil cuantificar la venta de entradas y obtener una cifra exacta de espectadores. Aun así, el estadio de la capital aragonesa volverá a ser el anfitrión de un partido de máxima expectación.

Aficionados del CD Ebro, en el partido de Copa del Rey contra el Celta de Vigo en La Romareda / Jaime Galindo

En los otros tres encuentros que el conjunto arlequinado ha disputado contra equipos de la categoría de oro del fútbol español, con La Romareda como sede en dos de ellos, el dato de asistencia ha sido siempre una de las mejores noticias. En el partido de noviembre de 2021 contra el Celta de Vigo, en el fortín del Real Zaragoza ahora en obras, el Ebro logró reunir a cerca de 4.500 espectadores. Tres años antes, en octubre de 2018, el club aragonés ya había hecho uso de La Romareda en Copa del Rey para enfrentarse al Valencia ante alrededor de 15.000 personas. Además, en el Ebro-Leganés del torneo del KO en enero de 2020, que se jugó en el estadio Pedro Sancho, el conjunto arlequinado congregó a cerca de 1.000 personas.