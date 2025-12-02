FC Barcelona
Aitana Bonmatí, cinco meses de baja tras ser operada de la fractura del peroné
El club blaugrana informa que la estrella de Sant Pere de Ribes ha sido intervenida satisfactoriamente este martes de la lesión que sufrió durante la concentración con la selección española
Jordi Carné
El FC Barcelona ha emitido un comunicado médico para informar que Aitana Bonmatí "ha sido intervenida satisfactoriamente este martes de la fractura transindesmal del peroné a la altura del tobillo izquierdo" que sufrió durante un entrenamiento de la selección española para preparar la vuelta de la final de la Women's Nations League contra Alemania que se disputará esta tarde en el Riyadh Air Metropolitano.
El club blaugrana ha notificado que la operación, llevada a cabo a cargo del doctor Antoni Dalmau en el Hospital de Barcelona bajo la supervisión de los servicios médicos culés, ha sido satisfactoria y que Aitana estará alrededor de cinco meses de baja. Pere Romeu, por consiguiente, no podrá contar con la tres veces ganadora del Balón de Oro hasta principios de mayo como pronto, por lo que se perderá prácticamente lo que resta de temporada.
Esta temporada, Aitana registra unos números de seis goles y tres asistencias en 15 partidos. Pieza fundamental del centro del campo del Barça, la futbolista catalana se suma a una lista de bajas del conjunto blaugrana en la que figuran Patri Guijarro, Salma Paralluelo, Esmee Brugts y Kika Nazareth. La portuguesa también se ha lesionado en el presente parón de selecciones: tiene un esguince del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo que le mantendrá alrededor de tres semanas de baja.
- Confirmado un nuevo vuelo desde Zaragoza para el verano de 2026: billetes a 9 euros
- El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial
- Rubén Sellés, técnico del Real Zaragoza: 'Estamos muy lejos de ser un buen equipo, pero somos competitivos
- Alejandra Mastral, jugadora de baloncesto: 'En Estados Unidos me levantaba todos los días a las 6 para hacer pesas
- Alegría, sobre la manifestación del PP contra la corrupción del PSOE: 'Aún no les he visto manifestarse por la sanidad pública
- Los golpes de personalidad de Rubén Sellés en el Real Zaragoza y los jugadores que se parten la cara por él
- La autopista de peaje que pasará a ser gratuita en noviembre 2026... ¿solo en Aragón?
- El espectáculo de luces navideñas del Parque Grande, de nuevo en el centro de la polémica: 'Cobran entrada pero no pagan ni un euro