ATLETISMO

La Carrera de Empresas ESIC celebra su edición más multitudinaria con 6.000 dorsales

La cita es el 14 de diciembre

Imagen de la multitudinaria salida de la Carrera ESIC.

Imagen de la multitudinaria salida de la Carrera ESIC. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Carrera de Empresas ESIC alcanzará este 14 de diciembre su undécimo aniversario con una edición de récord, tras ampliarse hasta 6.000 los dorsales disponibles y con la previsión de alcanzar esa cifra. La prueba reunirá a más de 500 equipos de empresas e instituciones y prevé alrededor de un 35 % de participación femenina.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha acogido este martes la presentación del evento, a la que han asistido el concejal de Deportes, Félix Brocate; el director de ESIC Aragón, Antonio Sangó; el director técnico de la carrera, Roberto García; el director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Jesús Divassón; y representantes de los patrocinadores principales —Ibercaja, Sanitas, Cablescom, NTT Data y BYD—.

La prueba constará de un recorrido de 8 kilómetros a una sola vuelta, con salida en la prolongación de la avenida de Tenor Fleta y meta en el Centro Deportivo Municipal de La Granja y contará con un punto de avituallamiento en el kilómetro 5 y otro en la llegada.

De los 6.000 corredores previstos, unos 5.400 formarán parte de equipos empresariales y de instituciones, mientras que 600 correrán en la modalidad de autónomos. El objetivo de la iniciativa es fortalecer valores compartidos entre el deporte y el ámbito empresarial, como el esfuerzo, la superación personal, el trabajo en equipo o el juego limpio, han informado los organizadores.

Una de las señas de identidad de la cita es que cada equipo debe comenzar y terminar unido, lo que refuerza el compañerismo y traslada al ámbito laboral la dinámica de colaboración propia del deporte. Los equipos podrán estar formados por tres corredores, ya sean masculinos, femeninos o mixtos, y los integrantes deberán cruzar la meta juntos.

La recogida de dorsales se realizará los días 12 y 13 de diciembre en la sede de ESIC Zaragoza (Vía Ibérica, 28-34) en horario de 10.00 a 20.00. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el miércoles 10 de diciembre o hasta completar los 6.000 dorsales disponibles.

