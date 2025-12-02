El Ebro-Osasuna de Copa del Rey transcurre sin incidentes pero con los cánticos habituales contra Zaragoza

La cita copera, declarada partido de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, se saldó sin incidentes de ningún tipo, más allá de las tensiones durante el transcurso del encuentro entre las aficiones del que era el rival histórico del Real Zaragoza en territorio enemigo. No hubo altercados que lamentar a la llegada de los autobuses, tanto de aficionados como de los propios jugadores del atlético Osasuna, ni tampoco hubo conflictos entre las hinchadas en los aledaños del Ibercaja Estadio.

Un total de 3.488 aficionados fueron los que asistieron al partido, unos 400 por parte del Osasuna, y el resto, más de 3000, fueron aficionados y simpatizantes del Ebro. Si bien es cierto que la violencia no fue protagonista en una noche de mucho fútbol, si hubo cierta tensión entre ambas aficiones a través de diversos cánticos, en especial, los que procedían del sector del conjunto navarro.

Nada más comenzar el choque, los ultras del Osasuna cargaban contra la capital aragonesa y el mítico estadio zaragocista con cántico, aunque despreciable, ya habitual entre los enemigos del conjunto blanquillo. «La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y policía...», gritaron desde la grada los osasunistas que lo repitieron en varias ocasiones. Poco después, otro de los habituales de la afición navarra que generó una gran pitada, fue contra La Roja: «Puta España y puta selección». En el minuto 60, los seguidores del Ebro, ya cansados, cantaron «¡Que viva España!» para tratar de silenciar a la hinchada del equipo visitante.

Aun así, durante gran parte del partido, el ambiente fue mucho más alegre en el Ibercaja Estadio. Los seguidores del conjunto aragonés, que se vieron con opciones de ganar el partido y pasar de ronda en Copa de Rey en varios tramos del encuentro, entonaron el «sí se puede» en más de una ocasión para sumar su granito de arena a un Ebro que necesitaba toda la ayuda posible para plantar cara al rival.