El Ebro vuelve a dar la cara. La crónica del CD Ebro-Atlético Osasuna

No hay historias pequeñas para el CD Ebro ni partidos de Copa del Rey en los que el conjunto zaragozano no dé la cara. El Ebro cayó ayer en la segunda eliminatoria del torneo del KO contra el Atlético Osasuna tras anotarle tres golpes al equipo de Primera División y sin perderle la cara al choque hasta el último minuto del encuentro.

Los de Javier Genovés no tardaron ni un solo instante en entrar al partido e hicieron una primera parte muy seria, sin notar a penas el peligro generado por el Osasuna. Los balones filtrados por el conjunto navarro caían todos en la red de la zaga aragonesa durante todo el primer cuarto de hora. De hecho, la primera ocasión clara llegó por parte del Ebro a remate de cabeza de Daniel Martínez en una contra. Los de Genovés llevaban la lección más que aprendida y, tras cada robo de balón, salían rápido a morder llegando a tener varias claras en los primeros 45 minutos.

En el 19, un nuevo remate del conjunto arlequinado de un balón de córner fue atajado por el meta del Osasuna. En la siguiente jugada llegaba la réplica rojilla, la primera clara para ellos, gracias a una gran jugada de Kike Barja. El Osasuna empezaba a coger el mando del partido y, tres minutos después, Mateo Lite tuvo que evitar el primer gol con una mano salvadora. En el 29, Martínez lo volvía a intentar a la contra, esta vez desde fuera del área sin portero, pero el balón salió desviado.

Los jugadores del CD Ebro celebran un gol al Atlético Osasuna en el Ibercaja Estadio. / Pablo Ibáñez

El Ebro había dejado claro ya que estaba ahí por méritos propios y ahora le tocaba demostrar que podía golpear a un Primera División. Así lo hizo Soeiro a pase de Chárlez en la última jugada del primer tiempo, asestando el primer golpe y mandando al equipo navarro tocado al descanso. Sin embargo, poco duraron los de Genovés por delante en el marcador, ya que, a los dos minutos de la reanudación, el árbitro pitó la pena máxima por una acción de Rueda dentro del área y Raúl García de Haro transformó el penalti para hacer el 1-1.

A los aragoneses se les notaba ya cansados cuando Lite tuvo que sacar otra gran mano en el 72, si bien es cierto que la alegría no duró mucho. En el 78, García de Haro puso al Osasuna por delante y el impacto parecía demasiado duro para soportarlo. No fue así dado que, a los dos minutos, el Ebro ya había resucitado y anotaba el 2-2 por medio de un Marc Prat que encontró dentro del área un balón que nadie quería despejar.

Cuando el Ebro había vuelto a creérselo, Moi Gómez arruinó todas las expectativas del conjunto arlequinado con un disparo con rosca muy preciso desde fuera del área. Cuatro minutos después, en el 88, Sheraldo creyó cerrar el partido con el 2-4. No obstante, el Ebro estaba convencido de que no había luchado tanto para borrarse a falta de unos minutos. Ya en el descuento, el excanterano del Real Zaragoza, Mikel Serrano, hizo un penalti que Chárlez convirtió en el 3-4.

Solo restaban tres del descuento y las opciones eran mínimas, pero el conjunto arlequinado seguía sin intenciones de rendirse. El club zaragozano quiso reafirmarse como un equipo de Copa y tiró de pundonor para certificar que se cumplía el objetivo del técnico: no ponerle las cosas fáciles al Osasuna. No pudo dar por cerrado el encuentro el rival de la máxima categoría, que vio como el CD Ebro se le echaba encima en los instantes finales del partido. Los de Genovés llegaron vivos a la última jugada y tuvieron el empate con un balón que Muñoz no pudo rematar, aunque el árbitro acabó anulando la jugada por fuera de juego. Fue en la réplica de esa ocasión cuando García de Haro dejó a Muñoz con la portería vacía para hacer el quinto y escuchar el pitido final.

Los jugadores del CD Ebro aplauden a la afición local en el Ibercaja Estadio. / Pablo Ibáñez

Demasiado castigo para el CD Ebro, que se enfrentaba a un equipo de tres categorías superiores y dio la talla como si de un igual se tratase. Fue un David contra Goliat en el Ibercaja Estadio, pero esta vez, la honda, aunque certera, no pudo tumbar al gigante.