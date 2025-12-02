POLIDEPORTIVO
El Grupo San Valero impulsa un proyecto pionero para mejorar el bienestar emocional de sus alumnos a través del deporte
'Deporte & Bienestar Emocional' es un programa preventivo que combina actividad física, acompañamiento personal y talleres inspiracionales
El Grupo San Valero ha presentado este martes el proyecto 'Deporte & Bienestar Emocional', una iniciativa pionera que arranca este curso 2025-2026 y que se desarrollará en tres de sus centros educativos: Centro San Valero, CPA Salduie y Universidad San Jorge.
Es un programa abierto y preventivo que nace con el objetivo de mejorar el desarrollo personal y bienestar emocional de los estudiantes. Para ello, la propuesta contempla la práctica de actividad física como herramienta para la prevención, la motivación y la mejora del clima de convivencia, promoviendo valores como la empatía, la cooperación y el respeto mutuo.
Además de las sesiones deportivas, el programa incluye charlas y talleres inspiracionales centrados en reforzar competencias como la autoconfianza, la disciplina, la autoestima, las habilidades sociales y la capacidad para establecer y alcanzar metas. Por ejemplo, los alumnos aprenderán a identificar y controlar las emociones, técnicas de respiración, conciencia corporal y mindfullnes, y realizarán ejercicios de autoconfianza y control del estrés y la ansiedad.
Durante la presentación, celebrada en el Edificio Grupo San Valero, la vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria de la Universidad San Jorge, Lourdes Diego ha señalado que “este proyecto está orientado a alumnos con edades comprendidas entre los 12 y los 22 años interesados en la salud física y emocional”. Asimismo, ha explicado que cada centro del Grupo San Valero desarrollará los diversos talleres promocionando el autocuidado porque “para cuidar a los demás es necesario que primero os cuidéis a vosotros”, recalcó.
Posteriormente, los asistentes han tenido la oportunidad de escuchar las palabras de Óscar Corominas, socio fundador de Fundación Libera tu Talento que participa en esta iniciativa. Bajo el título, “Lidera tu interior, logra una motivación”, Corominas ha destacado que “todos nosotros queremos ser felices, pero para vivir con mayúsculas y ser capaces de transformar el mundo el primer paso para la salud es conocerse a uno mismo y darle sentido a todo lo que hacemos”.
Sobre este proyecto, el ponente ha manifestado que los participantes son unos privilegiados ya que “se trata de un programa pionero porque transforma la vida de las personas con una visión integral y un compromiso de seguimiento en el que el alumno está en todo momento guiado y tutelado”.
Finalmente, han intervenido algunos de los alumnos que ya se han inscrito al proyecto, así como los docentes, orientadores y entrenadores que colaboran en esta iniciativa para poner en valor la oportunidad de este reto y cómo el deporte les ayudará a resolver conflictos, socializar y mejorar su autoestima.
