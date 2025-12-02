Karina Rodríguez, tras ser nombrada embajadora de Zaragoza: "No me invitaron a ir ni me llegó el premio, pero me quedo con el cariño de la ciudad"

El Ayuntamiento de Zaragoza ha celebrado este martes el acto de nombramiento de los nuevos embajadores de "Zaragoza, Ciudad de Baloncesto" a dos históricos como Juan Antonio Corbalán y Karina Rodríguez. El médico y exjugador de la selección española y el Real Madrid, ha recibido su distinción de manos de la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, pero no ha podido estar presente la argentina que hizo historia con el Banco Zaragozano. Karina Rodríguez no fue invitada al acto presencialmente y tampoco ha participado por videollamada, como le solicitó el consistorio.

"Cuando me lo comunicaron en abril me emocionó bastante, pero no me invitaron a ir. Me dijeron que me enviaban el premio acá pero nunca me llegó. Me dijeron que por el tamaño no había pasado la aduana y que me lo iban a enviar a través de la embajada, pero no me llegó. Me invitaron a participar por videollamada pero me pareció de una frialdad total", explica desde Argentina Karina Rodríguez que, no obstante, se queda "con el reconocimiento y el cariño del premio".

Karina Rodríguez está considerada la mejor jugadora argentina de todos los tiempos y en Zaragoza dejó un recuerdo imborrable, liderando al mítico Banco Zaragozano en la conquista del título de la Copa de la Reina de 1990 al anotar 48 puntos en aquella inolvidable final de Jerez. También la ciudad y el equipo dejaron una profunda huella en la argentina, por eso ahora quería que este premio fuera un reconocimiento a aquella generación.

"No es un reconocimiento a Karina Rodríguez, es a un equipo que hizo historia, al deporte femenino de esta ciudad. Yo solo soy la punta del iceberg", indica la exjugadora. "Estoy muy agradecida al pueblo de Zaragoza, pero no es un evento personal. Les comenté que me hubiera gustado recibirlo en Zaragoza, en el pabellón, con las compañeras, con la familia de Pilar Valero, esto era algo mucho más amplio", insiste.

La argentina prefiere quedarse con el aspecto positivo, con el reconocimiento de una ciudad que no le olvida. "Me quedo con el cariño del premio", señala. Pero el ayuntamiento no le invitó a venir a recogerlo. "No, no me invitaron. No quiero que me paguen el pasaje, pero podíamos haberlo organizado", reconoce.

El consistorio se ha puesto en contacto varias veces con ella en los últimos días para que participara por videoconferencia, pero ella se ha negado. "Me llamaron varias veces pero no quise entrar por videollamada, no es respetuoso, me parece muy frío", señala la argentina.

Karina Rodríguez llegó a Zaragoza en 1990 y estuvo dos temporadas en la capital aragonesa, marcadas por el histórico título de Copa. La argentina no ha vuelto a la ciudad desde entonces, pero sigue todos los partidos del Casademont Zaragoza por streaming y mantiene contacto con varias de sus compañeras de la época. Ahora es embajadora de la ciudad, aunque no haya sido invitada a recoger su premio junto a Juan Antonio Corbalán.