San Mamés decide el futuro de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid

El Real Madrid juega en San Mamés un partido de especial trascendencia para el futuro inmediato de Xabi Alonso en el banquillo blanco. Por más que el entorno del club habla de confianza y tranquilidad, el técnico y el vestuario saben que hay mucho más que tres puntos en juego porque una derrota complicaría enormemente la permanencia del tolosarra tras los empates en Vallecas, Elche y Girona. No se ha pronunciado la palabra ultimatum, pero Xabi se ha quedado sin margen de error.

Si pierde en Bilbao, y dependiendo de la forma en que lo haga (aquí entra en juego la actitud del vestuario) el técnico podría quedar sentenciado. Cuentan desde los despachos del Bernabéu que "el partido marcado en rojo es del City en el Bernabéu del próximo miércoles. Pero para llegar tiene que salir vivo de San Mamés". Y hay detalles que revelan la importancia del duelo. Para empezar el Real Madrid ha adelantado su viaje a Bilbo a este martes, en lugar de hacerlo en el mismo día, como en muchos de sus partidos. Aunque la razón oficial es que el partido es a las 19:00 horas y no a las 21:00. Eso provocó que Xabi compareciase en sala de prensa a una hora inusual (las 15:00), para luego entrenar y posteriormente viajar.

El futuro en el aire

Xabi tuvo que responder por primera vez desde que es entrenador del Real Madrid si entiende que se hable de otros técnicos para sucederle. "No son preguntas para mí. Sabemos el momento en el que estamos en la temporada. Todavía queda mucho. Está todo igualado y todo puede dar muchas vueltas. El corto plazo es mañana, ganar en San Mamés y superar esta racha en la que nos está costando". Además, el donostiarra también confirmó que ha mantenido más conversiones con Florentino Pérez en las últimas horas: "He vuelto a hablar con el presidente. Y lo hacemos en términos muy positivos, en buen tono y queriendo revertir los resultados".

En lo deportivo, el equipo ha perdido la identidad y la personalidad en los últimos encuentros. El Madrid ha perdido la agresividad en la presión de los primeros partidos de la era Xabi, su mediocampo evidencia un déficit de calidad alarmante que ha terminado por vulgarizar a jugadores como Bellingham, Valverde o Camavinga, y en defensa tiene verdaderos problemas estructurales que se encarga de corregir Courtois. Por todo ello Mbappé se ha convertido en el salvavidas de un equipo que se aferra a sus goles, 14 de los 29 en Liga, para sobrevivir a encuentros que debería solventar con menos problemas de los que está teniendo. Precisamente Mbappé cumplía este martes diez años en el fútbol. Diez años desde que debutó con 16 años y 347 días en el Mónaco. 555 partidos ha disputado en estos diez años en los que ha anotado 412 goles y repartido 191 asistencias, para un total de 603 tantos entre unos y otros.

Un Athletic feroz en La Catedral

Enfrente aparece un Athletic al que se le está haciendo cuesta arriba alternar en Champions con la Liga. Las lesiones se están cebando con los de Ernesto Valverde, que tratan de reengancharse a la lucha por las plazas europeas, aunque la zona Champions le queda muy lejos, con el Atlético, cuarto, a once.

En el Athletic la buena noticia es el regreso de Aymeric Laporte, tras superar un virus gastrointestinal, mientras que Yuri Berchiche es duda, tras retirarse en el entreno del lunes, Robert Navarro sufre un esguince en el tobillo derecho, Nico Williams jugará aunque está gestionando su pubalgia e Iñaki Williams tiene una lesión muscular con afección tendinosa que le mantiene en el dique seco desde octubre. Valverde no tiene intención de forzar a nadie porque su calendario le depara partidos ante el Atlético y el París Saint-Germain. En el Madrid no estará Mendy, con otra lesión muscular, ni Carvajal, Alaba y Huijsen.