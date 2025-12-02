A por la sorpresa en Copa del Rey. La previa del CD Ebro-Atlético Osasuna

La Copa del Rey regresa este martes a Zaragoza para un club con un gran legado en el torneo de las oportunidades. El CD Ebro se viste de gala para recibir en el Ibercaja Estadio (19.00 horas) al Atlético Osasuna, un duelo con sabor a noche épica para uno de los conjuntos aragoneses de Segunda RFEF, que buscará dar la sorpresa ante un rival de la categoría de oro del fútbol español.

El ambiente en el vestuario local es de optimismo y la mentalidad de la plantilla, gracias, en gran parte, a su entrenador, es de competitividad. Para Javier Genovés, técnico del Ebro, la cita es el reconocimiento al esfuerzo en la competición: «Estamos muy ilusionados. Es un rival bonito en un buen escenario. Al final, estar aquí es un premio al trabajo». Sin embargo, lejos de conformarse con la recompensa de haberse clasificado, el míster advierte de que su equipo saldrá a por todas: «Estamos motivados por competir. Queremos ponerles las cosas difíciles, salir a ser competitivos y hacer un buen partido».

Ambos equipos esperan una gran entrada en el feudo zaragocista. El club confía en mejorar el gran ambiente vivido ante el Tarazona, sumando además la presencia de la afición del Osasuna, favorecida por la cercanía y el la festividad del día siguiente para los navarros. «Esperamos una buena entrada, tanto de aficionados del Ebro como de simpatizantes. Al final somos representantes del fútbol aragonés», señaló Genovés, quien, aunque no pierde de vista la Liga, no renuncia a nada en el torneo del KO: «Esperamos que la Copa no se acabe aquí».

El cuerpo técnico del CD Ebro, en el entremiento en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Por su parte, el CA Osasuna aterriza en Zaragoza con la lección aprendida y sin excesos de confianza. Su entrenador, Alessio Lisci, ha destacado el peligro del cuadro arlequinado: «Es un equipo muy competitivo, con muy buenos futbolistas. Nos lo tenemos que tomar muy en serio porque es físico y bueno a balón parado. No estás nunca cómodo contra equipos así», afirmó el técnico de Primera División.

Esperamos tanto a aficionados como a simpatizantes. Al final somos representantes del fútbol aragonés Javier Genovés — Entrenador del CD Ebro

El preparador italiano aprovechará para hacer rotaciones en su once habitual. Lisci confirmó la presencia de cinco jugadores del Promesas en la convocatoria para dosificar cargas de cara a la vuelta a la Liga. «Vamos a ir jugando con los minutos, una mezcla para competir bien», explicó tras asegurar que los canteranos «no tienen que demostrar nada» y que estos partidos sirven para analizar su rendimiento en contextos de máxima exigencia.

El CD Ebro, en el entremiento en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza antes de la cita copera. / Miguel Ángel Gracia

Alineaciones probables

Ebro: Lite; Nacho Uche, Pérez, Espiérrez, Escolar; Requés, Muñoz, Novials, Prat; Chárlez y Paki.

Osasuna: Aitor Fernández; Arguibide, Catena, Herrando, Juan Cruz; Iker Muñoz, Osambela; Barja, Moi Gómez, Becker; y Raúl.

Árbitro: Miguel Sesma (Comité Riojano)