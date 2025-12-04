Motorland Aragón abre este viernes la venta de entradas para el Mundial de Superbikes con sorteos exclusivos

Motorland Aragón pondrá a la venta este viernes a partir de las 10.00 las entradas para vivir una de las citas más importantes de su calendario, el Campeonato del Mundo de WorldSBK. Del 29 al 31 de mayo, el trazado bajoaragonés acogerá la sexta prueba de una temporada de Superbikes marcada por las incógnitas y las novedades tanto de varios nombres importantes como de la nueva categoría pequeña, la SportBike. Además, hasta el 6 de enero, los que compren su entrada para la Aragón Round entrarán en un sorteo de experiencias únicas durante la cita mundialista.

La oferta de lanzamiento, hasta el 6 de enero de 2026, incluye la participación directa en un sorteo exclusivo de cinco accesos a parrillas dobles y dos accesos dobles al box desde el cual podrán ver de cerca la acción durante una sesión. Tanto ganador como acompañante deberán tener entrada para el evento.

La entrada general costará 40 euros en esta primera fase preventa que finaliza el 15 de abril de 2026. La grada 1 y la 3 (esta última sólo sábado y domingo) estarán disponibles para disfrute de los aficionados que podrán moverse libremente entre las gradas, terrazas a boxes y paddock.

La Aragón Round cuenta también con varios atractivos para el público en forma de actividades. La entrada concede acceso al Paddock Show en el que se hacen todo tipo de experiencias con pilotos y también permite inscribirse en la multitudinaria Fan Bike Parade. En la categoría reina, Nicolò Bulega parte como favorito, aunque tendrá que defenderse de su nuevo compañero, Iker Lecuona, con Ducati. Álvaro Bautista se suma al proyecto del Barni Racing. Y a BMW llegan Miguel Oliveira y de Danilo Petrucci.