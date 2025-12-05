Baloncesto
Chus Mateo estará este sábado en Zaragoza en el clínic 'José Luis Abós'
El seleccionador dará una charla en un evento que se se celebrará en el colegio Liceo Europa
La Federación Aragonesa de Baloncesto, la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto y la Federación Española de Baloncesto, con la colaboración de Ibercaja, el colegio Liceo Europa, la AAEEB y el Gobierno de Aragón organizan el X Clínic Memorial ‘José Luis Abós’.
El X Clínic ‘José Luis Abós’ se celebrará el sábado, 6 de diciembre de 2025, de 10:30 a 12 horas, en el pabellón del colegio Liceo Europa-Centro de Tecnificación FAB, situado en el Camino Fuente de la Junquera de Zaragoza y contará con un ponente de auténtico lujo, Chus Mateo, seleccionador nacional absoluto masculino, quien ofrecerá una conferencia bajo el título ‘Early Offense’ (llegar jugando).
- Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: "Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido"
- El Real Zaragoza cae en la prórroga frente al Burgos y dice adiós a la Copa del Rey (0-1)
- Una de las administraciones de lotería con más fortuna de España lanza el Superdécimo de Navidad: “500 euros en reintegros”
- La crónica del Zaragoza-Burgos (0-1). Un adiós en un solo instante
- El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
- El Real Zaragoza asegura que pagará en los próximos días los 10 millones pendientes para La Romareda
- Dos robos a Asun en pleno centro de Zaragoza y un hombro roto: 'Nunca he estado tan indignada
- El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos