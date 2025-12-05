Chus Mateo estará este sábado en Zaragoza en el clínic 'José Luis Abós'

La Federación Aragonesa de Baloncesto, la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto y la Federación Española de Baloncesto, con la colaboración de Ibercaja, el colegio Liceo Europa, la AAEEB y el Gobierno de Aragón organizan el X Clínic Memorial ‘José Luis Abós’.

El X Clínic ‘José Luis Abós’ se celebrará el sábado, 6 de diciembre de 2025, de 10:30 a 12 horas, en el pabellón del colegio Liceo Europa-Centro de Tecnificación FAB, situado en el Camino Fuente de la Junquera de Zaragoza y contará con un ponente de auténtico lujo, Chus Mateo, seleccionador nacional absoluto masculino, quien ofrecerá una conferencia bajo el título ‘Early Offense’ (llegar jugando).