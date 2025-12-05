Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Chus Mateo estará este sábado en Zaragoza en el clínic 'José Luis Abós'

El seleccionador dará una charla en un evento que se se celebrará en el colegio Liceo Europa

Chus Mateo, el seleccionador español

Chus Mateo, el seleccionador español / EFE

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Federación Aragonesa de Baloncesto, la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto y la Federación Española de Baloncesto, con la colaboración de Ibercaja, el colegio Liceo Europa, la AAEEB y el Gobierno de Aragón organizan el X Clínic Memorial ‘José Luis Abós’.

El X Clínic ‘José Luis Abós’ se celebrará el sábado, 6 de diciembre de 2025, de 10:30 a 12 horas, en el pabellón del colegio Liceo Europa-Centro de Tecnificación FAB, situado en el Camino Fuente de la Junquera de Zaragoza y contará con un ponente de auténtico lujo, Chus Mateo, seleccionador nacional absoluto masculino, quien ofrecerá una conferencia bajo el título ‘Early Offense’ (llegar jugando).

TEMAS

