Sorteo del Mundial
La FIFA se entrega a Trump dándole el Premio a la Paz
Infantino alega que el mandatario "ama el fútbol" y "se compromete con la paz y la unidad en el mundo"
Entre la emocionante interpretación de Nessun Dorma a cargo de Andrea Bocelli y la aparición del trofeo en el escenario entre las manos enguantadas de Lionel Scaloni, el seleccionador argentino del vigente campeón, la ceremonia del sorteo registró el paréntesis político que se esperaba con el homenaje de la FIFA a Donald Trump. Una genuflexión en toda regla por la concesión del primer Premio de la Paz al máximo mandatario de Estados Unidos, el anfitrión del certamen, parcial y desigualmente compartido con Canadá y México.
Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, hizo una alabanza de Trump con los dos principales méritos acreditados para merecerse el galardón. Por ser de aquellas personas "que aman el fútbol" y que "se comprometen con la paz y la unidad en el mundo". "Es lo que queremos de un líder que se preocupa por su pueblo, queremos vivir en un mundo seguro, en paz, unido", amplió Infantino, entregado al dirigente estadounidense y a quien ha visitado varias veces en la Casa Blanca.
Trump dijo haber recibido "uno de los mayores honores de mi vida", y repartió agradecimientos a Infantino, su esposa Melania y a todos aquellos que "han conseguido que el mundo sea un lugar más seguro". "Hace un año no éramos el mismo país que somos ahora gracias a mi liderazgo", presumió.
Los presidentes de los países co-anfitriones tuvieron una mínima participación al aparecer en el escenario para el simulacro de la extracción de las bolas que iban a emparejar a los 48 países. Mark Carney, el primer ministro canadiense, sacó la de su país y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo lo mismo. También Trump.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: "Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido"
- El Real Zaragoza cae en la prórroga frente al Burgos y dice adiós a la Copa del Rey (0-1)
- Rubén Sellés: 'Hemos protestado porque en el partido se ha parado el juego cuando han caído al césped jugadores del rival
- Una de las administraciones de lotería con más fortuna de España lanza el Superdécimo de Navidad: “500 euros en reintegros”
- Ya hay fecha para la reapertura de uno de los edificios más icónicos del paseo Independencia
- La crónica del Zaragoza-Burgos (0-1). Un adiós en un solo instante
- Dos robos a Asun en pleno centro de Zaragoza y un hombro roto: 'Nunca he estado tan indignada
- El estorbo de la Copa para el Zaragoza, los minutos resbaladizos de Dani Gómez y la sentencia definitiva de Bazdar