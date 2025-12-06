El Calamocha duerme líder a la espera de que el Monzón se pronuncie

El Calamocha dormirá esta noche en lo más alto de la clasificación de Tercera Federación tras haber ganado por 2-4 al Illueca. El equipo del Jiloca recupera así el liderato seis semanas después, a falta de tres partidos por disputarse esta jornada. Además, no quiere perderle la estela el Cuarte, que se fue al parón por la Copa de Regiones tras haber dejado que el Robres rompiera su espectacular récord de porterías a cero. No obstante, los de Javi Álamo han vuelto a hacer este sábado gala de su labor defensiva al ganar por 1-0 a la SD Huesca B.

Junto a estos dos, han ganado también el Belchite, por la mínima en Robres, y La Almunia, ante el Utrillas (3-2), que marca la permanencia con siete puntos. Por otra parte, terminaron sin goles y con reparto de puntos el Épila-Andorra y el Caspe-Cariñena.

Mañana será el turno de los otros seis equipos de la Liga. Por un lado, el Atlético Monzón, que se marchó al parón líder, puede volver a la cabeza de la tabla si consigue ganar en casa del antepenúltimo, el Casetas (12.00 horas), quien también buscará sacar tres puntos que le permitirían abandonar el descenso. Asimismo, el Binéfar, que rompió en su último encuentro una nefasta dinámica al visitar con victoria al Cariñena, puede acceder de nuevo a la zona noble si gana en casa al Almudévar (12.00 horas). Antes, a las 11.30, el Zuera, colista de Tercera RFEF, recibirá al Tamarite.