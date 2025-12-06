Futbolistas
El central del Almería Aridane Hernández estrella su Porsche, huye y triplica la tasa de alcohol permitida
El zaguero del Almería tiene dos accidentes con su vehículo de alta gama y triplica la tasa de alcoholemia permitida; el exjugador del Valladolid u Osasuna está pendiente ahora de juicio
Paco Cabrera
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El central majorero del Almería Aridane Hernández estrelló en la pasada madrugada su Porsche Cayenne contra otros tres vehículos y luego protagonizó otro incidente en un aparcamiento. La Policía Local de Almería siguió el rastro del vehículo de alta gama hasta la residencia del exfutbolista del Real Valladolid, Osasuna o Real Madrid.
Ya en el interior de su residencia, sobre las cinco horas de la mañana, como detallan los medios de la capital almeríense, se le hizo el test de alcoholemia y triplicó la tasa permitida.
Por la mañana acudió a entrenar esta mañana a la Ciudad Deportiva del Almería y está pendiente de juicio.
- Rubén Sellés: 'Hemos protestado porque en el partido se ha parado el juego cuando han caído al césped jugadores del rival
- El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos
- Ya hay fecha para la reapertura de uno de los edificios más icónicos del paseo Independencia
- Inhabilitado un oncólogo del hospital de Huesca por tres homicidios imprudentes
- Dos robos a Asun en pleno centro de Zaragoza y un hombro roto: 'Nunca he estado tan indignada
- La crónica del Zaragoza-Burgos (0-1). Un adiós en un solo instante
- El estorbo de la Copa para el Zaragoza, los minutos resbaladizos de Dani Gómez y la sentencia definitiva de Bazdar
- Dos loteras confiesan una sisa de 23.000 euros en una administración de Zaragoza