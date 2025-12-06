El Barça en el que nadie creía se lleva por delante al Betis

Es sencillo en el fútbol ser creyente. En Lamine Yamal, que por fin jugó de 'diez' sin haberlo entrenado. En Pedri, que hace gravitar a los planetas a su alrededor. O incluso en ese bético Antony, que se arrodilla antes de cada partido para rezar, y al que en Sevilla llaman Antonio de Triana. Lo complicado de verdad es creer en los desheredados, en aquellos jugadores de cuya buenaventura se desconfía por bien que hagan las cosas. Si no cumplen siempre, se les pone el sambenito de ser "irregulares". Si no salen más en los medios, es porque no tienen "personalidad". Y si se levantan, tranquilos, que ya volverán a caer.

El Barça que remontó al Betis hasta dejarlo en cueros en La Cartuja, sí, fue el de los proscritos. Ferran se rebeló con tres goles (11 en la Liga, más que nunca); Roony Bardghji, que parecía ya sentenciado tras cinco partidos sin jugar, vivió su alumbramiento; a Eric Garcia, que juega bien donde le digan, se le ha puesto cara de capitán; y Gerard Martín, como central zurdo, ya tiene la mirada de Anthony Perkins en Psicosis.

El 3-5 con el que el Barça venció al Betis, claro, remitió a uno de los partidos más recordados del 'cruyffismo', cuando la Quinta del Mini se llevó por delante a los béticos (1-5) en octubre de 1995. Era aquel un equipo liderado por otro futbolista Iván de la Peña, otro genio incomprendido, en tiempos en que Johan combatía con los niños de la cantera frente a un presidente Núñez que, tras la era del Dream Team, cerró la caja de caudales y le dijo a su entrenador que se apañara.

Nunca rechista Hansi Flick, que se las sigue apañando para gestionar y potenciar todos los recursos. Frente al Betis en La Cartuja, el técnico alemán se la jugó a un viejo zorro como Manuel Pellegrini. Tanto que ni siquiera tuvo que inmutarse cuando Antony, en el mismo amanecer, puso por delante a los verdiblanclos después de que Koundé no tirara bien la línea del fuera de juego.

Pero Pellegrini no entendió el galimatías planteado por Flick, con Raphinha, De Jong, Fermín y el malhumorado Lewandowski reservados de inicio para el partido de Champions frente al Eintracht del martes, y Lamine ejerciendo de mediapunta, permitiendo así que Roony jugara de extremo. Salió de fábula.

Buena culpa de ello la tuvo Ferran, en pleno éxtasis goleador. Entre el 1-1 y el 1-2 pasaron apenas 112 segundos, con el valenciano ejecutando con precisión las asistencias de Koundé y Roony. Por entonces, el extremo nacido en Kuwait, con pasaporte sueco, e hijo de refugiados sirios ya había clamado que iba a ser su gran día. No hubo más que ver su tremendo golpeo en el 1-3 a la media hora. Antes de cerrarse el primer acto, Ferran ya se había apuntado su 'hat trick'. Remató sin pensárselo y agradeció el contacto del balón en Bartra.

El equipo azulgrana, pese a que acabó apurado, pudo demostrar durante largos tramos que está aprendiendo a jugar con los nervios del rival. Lamine se apuntó el quinto de penalti después de que el videoarbitraje fuera implacable con una mano de Bartra. Llorente y el Cucho -arrasado Abde por Koundé en el área- recortaron distancias en busca del milagro, y Marc Bernal pedía el balón para cantarle una nana mientras los jugadores caían al suelo, agotados. Por mucho que Rashford se ofuscara al final, nadie sobra en este Barça.