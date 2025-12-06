El Logroñés le remonta al Ebro y a la SD Ejea le empatan en el 96

El Barbastro fue el único de los tres aragoneses que logró llevarse el triunfo. El Ebro se adelantó en Las Gaunas en el minuto 38, pero el SD Logroñés empató de penalti en el 72 y poco después firmó la remontada para castigar a un Ebro que había estado bien. Este domingo el Aragón recibe a la UD Logroñés (12.00 horas) y el Utebo, al Sestao River (17.00 horas).

El Ejea se quedó con la miel en los labios ya que acarició el triunfo en el campo del Náxara, pero Maiso hizo el empate en el último suspiro para los locales. Jiménez había adelantado a los aragoneses nada más iniciarse la segunda parte pero al Ejea se le escaparon dos puntos en el minuto 96.

Mientras, el Barbastro hizo papilla la defensa del Castellón B y reinó como quiso en Gaetà Huguet. Ni el penalti con el que empató el filial albinegro descentró al conjunto oscense, que siguió con su juego de saber montar contras y romper la defensa rival. Incluso tras el descanso los aragoneses empezaron a jugar y a llegar con rapidez al área del conjunto castellonense. El Barbastro marcó en el minuto 6, con un tiro desde la frontal del área de Hugo Anglada para sorprender a un Sergi Torner que hizo la estatua.

Arrancó con buenos augurios la segunda parte. Miguelón Ferrer fue objeto de un derribo dentro del área (min. 50) y desde los once metros lanzó Carlos Segura, se la paró David Troya, y aprovechó el rechace para hacer el 1-1. Este gol en vez de darle impuso al Castellón B, le dio alas al Barbastro, que empezó a tocar y a adelantar metros y en dos contras puso el 1-3 en un abrir y cerrar de ojos. Primero Aaron Fernández (min. 58) y después Kun (min. 68).

FICHA TÉCNICA SD LOGROÑÉS: Royo, Hualde (Olarra, min. 66), Lecea, Núñez (Fernández, min. 56), Sánchez, Gil (Clavero, min. 81), Kandoussi (Santafe, min. 81), Lazcano, Zubiri, San Martín, Ayensa (Martínez, min. 81). CD EBRO: Mújica, Espiérrez, Muñoz (Reques, min. 30), Romero (Martínez, min. 68), Sánchez (Arechavaleta, min. 58), Chárlez (Vadillo, min. 68), Hernández, Attipoe, Lobede, Soeiro (Prat, min. 68) y Escolar. GOLES: 0-1, min. 38, Lobede; 1-1, min. 72, Gil, de penalti; 2-1, min. 78, Fernández. ÁRBITRO: Ibáñez Campo. Amonestó a San Martín y Sánchez, del Logroñés, y a Muñoz, Attipoe y Arechavaleta, del Ebro. INCIDENCIAS: Partido disputado en Las Gaunas.

FICHA TÉCNICA NÁXARA: Ramírez, García (Blanco, min. 62), Ochoa, Villosada, Orodea (Gil, min. 86), Ceña (Flaño, min. 68), Rojo (Campos, min. 62), García, Landin (Martínez, min. 62), Caño y Maiso. SD EJEA: Dorronsoro, Elmokh, Jiménez (Lapeña, min. 86), Iglesias, Conte (Díez, min. 69), Toro, Arantegui, Agustín (Chica, min. 81), Dabo (Leiza, min. 45), Chica y Ciriano (Ganiyu, min. 86). GOLES: 0-1, min. 48, Jiménez; 1-1, min.96, Maiso. ÁRBITRO: Carrero Romera. Amonestó a Ochoa, García, Rojo, Villoslada y Martínez, del Náxara, y a Leiza, Jiménez e Iglesias, del Ejea. INCIDENCIAS: Encuentro disputado en el Campo Municipal La Salera.