El Deportivo Aragón sigue en caída libre tras perder en casa contra la UD Logroñés (1-3)

El Deportivo Aragón ha vuelto a perder hoy en la Ciudad Deportiva contra la UD Logroñés por una diferencia de 1-3 que complica más si cabe su situación en Segunda Federación. Tras una primera parte sin goles, los de Emilio Larraz han conseguido adelantarse gracias al gol de García en el 61. Sin embargo, poco ha durado la ventaja del Deportivo en el marcador, ya que, a los nueve minutos, Miguel Marí ha traído el tanto del empate. El conjunto riojano ha consumado la remontada desde los once metros tan solo dos minutos después. En el 81, la UD Logroñés ha cerrado el encuentro con el gol de Ismael Santana.

Lucas Terrer disputa un balón con un jugador de la UD Logroñés. / Deportivo Aragón

El filial del Real Zaragoza se complica las cosas una jornada más con la sexta derrota en los últimos siete partidos y un balance de dos puntos obtenidos de los últimos veinticuatro disputados. Con el duelo de hoy, el Deportivo Aragón certifica una caída libre que ya lo sitúa a más de un partido de salir de los puestos de descenso y con un calendario complicado por delante. El próximo fin de semana, los de Larraz visitan al Real Unión, actualmente cuarto en la tabla.

FICHA TÉCNICA DEPORTIVO ARAGÓN: Carlos Calavia; J. Sabater, H. Barrachina, Eloy Moreno, Reda Ergouai; Yoha (M. Sesé), J. Tobajas (Álvaro Palacio, m.71), Luchas Terrer, I. García, E. Facchin (Ángel Linares, m.58); D. Fustos (M. Conde, m.58). UD LOGROÑÉS: Taliby Konate; José Val (Aitor Pascual, m.84), Eder Larrea (A. Ugarte, m.84), Edu Cabetas, S. Camacho; Miguel Marí (Quique Rivero, m.70), Carlos Benítez (Iker Otadui, m.70), Manex Rezola; Ismael Santana, A. Morales, Lupu (Berto Rosas, m.57). GOLES: 1-0 (m.61), I. García; 1-1 (m.70), Miguel Marí; 1-2 (m.72, pen.), Quique Rivero; 1-3 (m.81), Ismael Santana. ÁRBITRO: José Martínez Vilches. Amonestó a Facchin, Ergouai, Calavia, Moreno y García, del Deportivo Aragón, y a Val, Larrea y Morales, del Logroñés.

Tampoco ha ganado el Utebo FC, pero sí ha sacado un gran empate en casa ante el segundo clasificado, el Sestao River, que le permite seguir líder con un triple empate a veintisiete puntos pero con el mejor balance de goles. Los de Juan Carlos Beltrán se han repuesto de la goleada del Real Unión del pasado fin de semana y han resuelto el duelo contra uno de los mejores rivales de la categoría sin goles en Santa Ana.

El capitán del Utebo, Álvaro Meseguer, alcanza los 100 partidos con el equipo. / Utebo FC

El próximo domingo, en la decimoquinta jornada en Segunda RFEF, visitará al CD Ebro en un derbi aragonés de gran importancia para ambos conjuntos. Los de Javier Genovés perdieron ayer por un solo tanto contra la SD Logroñés, pero venían de hacer un gran partido contra un equipo de Primera División, el Atlético Osasuna, en el choque de Copa del Rey en el Ibercaja Estadio. El club zaragozano ocupa actualmente el puesto de playout y, al igual que el Utebo, necesita sumar para seguir cerca de sus objetivos.