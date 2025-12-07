El Teruel se gana la vuelta al 'playoff' con una remontada a domicilio en cinco minutos

El CD Teruel ha ganado esta tarde al Villarreal B en el Mini Estadi y regresa a la zona noble de una clasificación en la que el playoff y los puestos de descenso están a tan solo cinco puntos de diferencia. El filial del submarino amarillo fue el primero en golpear con el gol de Pascual nada más volver del descanso.

Jorge Padilla, del Teruel, disputa un balón con un jugador del Villarreal B. / CD Teruel

No obstante, el conjunto aragonés se rehizo y le dio la vuelta al partido, aunque en los minutos finales. Cinco minutos les bastaron a los de Vicente Parras para consumar una remontada en un duelo que se les había puesto muy cuesta arriba. El próximo fin de semana reciben al Algeciras.

FICHA TÉCNICA VILLARREAL B: Y. Kinareikin; Dani Budesca, Ives Valou, Lautaro, Enelo Ortiz; Alassane, Pablo Pascual (M. Barry, m.82), Facundo Viveros; Víctor Moreno, Hugo López (J. Gaitán, m.69) Albert García (Curro, m.82). CD TERUEL: A. Palop; A. Rodríguez, Nico Van Rijn (Ayman Arguigue, m.76), Abraham, Manel Royo; Jorge Padilla (Á. Merencio, m.60), Álex Blesa (Hugo Redón, m.90), Relu, Albisua, Goyo (Teddy, m.60); Sergio Moreno (Joseda, m.76). GOLES: 1-0 (m.48), Pablo Pascual; 1-1 (m.86), Teddy; 1-2 (m.91), Á. Merencio. ÁRBITRO: Juan Antonio Campos Salinas. Amonestó a Alassane y Gaitán, del Villarreal B, y a Blesa, Moreno, Royo y García, del CD Teruel.

Mañana por la tarde disputará su encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada de campeonato la SD Tarazona, que recibe en casa a las 18.30 horas al Europa, que está actualmente en la parte alta de la tabla. Los de Juanma Barrero llegan cerca de la zona baja en una clasificación muy apretada.

Los jugadores del Tarazona, durante el entrenamiento de este viernes antes de la visita del Europa. / SD Tarazona

Los turiasonenses no vienen en la mejor de las dinámicas tras haber perdido los dos últimos encuentros, ambos a domicilio, por lo que, ante su afición, buscarán recuperar las buenas sensaciones del primer tramo de la temporada y llevarse los tres puntos contra el tercer clasificado de Primera Federación.