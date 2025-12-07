Victoria redonda para el CBZ (100-70)

Tercera victoria consecutiva para el CBZ en la Segunda FEB. Tras un inicio titubeante en el que solo pudo sumar un triunfo en las primeras seis jornadas, el conjunto de Víctor Rubio parece haber cogido velocidad de crucero. Este domingo se ha impuesto con claridad al Mataró por 100-70 en un partido que ha dominado de principio a fin.

Johnatan Zao ha sido el máximo anotador de los aragoneses con 29 puntos, cinco de ellos desde la línea de tres, para alcanzar los 34 créditos de valoración. Edu Gatell ha destacado con sus 15 puntos y 8 rebotes.

Por su parte, el Lobe Huesca La Magia no pudo sumar en su visita al líder del grupo Este, el Amics Castelló, y cayó por 96-74. Los altoaragoneses se llevaron el primer parcial por 23-26 pero en el segundo el conjunto castellonense le endosó un 34-8 que sentenció el choque pese a que el Lobe mantuvo la igualdad en la segunda parte. Badmus destacó con 12 puntos y 8 rebotes.