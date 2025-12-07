Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALONCESTO

Victoria redonda para el CBZ (100-70)

Tercer triunfo consecutivo para el equipo zaragozano, mientras el Lobe Huesca cae en la pista del líder

Víctor Rubio habla en tiempo muerto durante un duelo del CBZ

Víctor Rubio habla en tiempo muerto durante un duelo del CBZ / Jaime Galindo

Raquel Machín

Zaragoza

Tercera victoria consecutiva para el CBZ en la Segunda FEB. Tras un inicio titubeante en el que solo pudo sumar un triunfo en las primeras seis jornadas, el conjunto de Víctor Rubio parece haber cogido velocidad de crucero. Este domingo se ha impuesto con claridad al Mataró por 100-70 en un partido que ha dominado de principio a fin.

Johnatan Zao ha sido el máximo anotador de los aragoneses con 29 puntos, cinco de ellos desde la línea de tres, para alcanzar los 34 créditos de valoración. Edu Gatell ha destacado con sus 15 puntos y 8 rebotes.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, el Lobe Huesca La Magia no pudo sumar en su visita al líder del grupo Este, el Amics Castelló, y cayó por 96-74. Los altoaragoneses se llevaron el primer parcial por 23-26 pero en el segundo el conjunto castellonense le endosó un 34-8 que sentenció el choque pese a que el Lobe mantuvo la igualdad en la segunda parte. Badmus destacó con 12 puntos y 8 rebotes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents