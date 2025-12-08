Primera RFEF
La SD Tarazona saca un valioso punto en casa contra el Europa para asentarse (0-0)
Los de Juanma Barrero han resuelto el duelo sin goles contra el tercer clasificado de la categoría
La SD Tarazona ha empatado la tarde de este lunes en casa contra uno de los rivales más poderosos de la categoría, el CD Eruropa. El choque se ha resuelto sin goles en tierras aragonesas y permiten a los de Juanma Barrero sumar un valioso punto que los aleja ligeramente de los puestos de descenso y los deja en la zona media.
El equipo rojillo, tras cerrar la decimoquinta jornada en el Grupo 2 de Primera Federación, es duodécimo con diecinueve puntos, pero sigue sin sumar como lo hizo en el primer tramo de la temporada. El Tarazona ha cosechado seis de los últimos dieciocho puntos disputados y sus tres últimos resultados son dos derrotas y el empate de hoy.
El Europa, en cambio, es el tercer clasificado de la categoría, con los mismos veintiséis puntos que el segundo, el Sabadell, y a tan solo uno del líder, el Atlético Madrileño, que tiene un encuentro pendiente. Todo ello en una Liga muy apretada en la que el playoff y la zona de descenso, que los aragoneses superan por un único punto, están a solo cinco de distancia.
El próximo fin de semana, el conjunto aragonés se enfrentará al Eldense en un partido que cruza los caminos de dos equipos de la zona media de tabla. Los turiasonenses viajarán a Elda el sábado con la ilusión de volver a sumar de tres y alejarse del peligro de los puestos de descenso.
Por su parte, el conjunto alicantino, recién descendido de Segunda División, no encadena su mejor racha en Liga tras dos empates y una derrota en los tres últimos encuentros, pero está llamado a ser uno de los favoritos de la categoría y viene de empatar en casa de otro ex de la categoría de plata, el Alcorcón.
FICHA TÉCNICA
SD TARAZONA: Josele Martínez; Ángel lópez, Bakary Traoré, Marc Trilles, Chechu, Andrés Borge (D. Cubillas, m.91); Óscar Carrasco, A. Vaquero (Álex Fita, m.91), Toni Ramón (Busi, m.71); Castroverde (S. Armero, m.79), Agüero (David Soto, m.79).
CE EUROPA: Juan Flere; Guillem Rodríguez, Arnau Campeny, Joan Puig, Roger Escoruela; Óscar Vacas, Izan González, Babanzila Meshak, Álex Plá; Khalid Noureddine (Adam Mokhles, m.58), Jordi Cano (Adnane Ghailan, m.58).
ÁRBITRO: José Alberto Pardeiro Puente. Amonestó a Castroverde, Óscar Carrasco y Toni Ramón, por parte de la SD Tarazona; y a Khalid Noureddine y Toni Caravaca, por parte del CE Europa.
