El torneo de ajedrez Memorial Mercedes Parrón ha vuelto este puente a Zaragoza

El open de ajedrez 'Memorial Mercedes Parrón' se ha celebrado este puente festivo de sábado a lunes en Zaragoza con un gran éxito deportivo, de participación y de organización, que estaba a cargo del club Marcos Frechín. El torneo es el más importante de los que se celebran anualmente en la ciudad de Zaragoza a ritmo clásico, de partidas lentas.

Partidas a ritmo clásico en el torneo de ajedrez Memorial Mercedes Parrón. / SERVICIO ESPECIAL

El Gran Maestro hispano-chileno Roberto Cifuentes ha sido el vencedor absoluto con 7,5 puntos en las 8 rondas a las que se disputaba el torneo, seguido del cubano Dexter Docampo (6,5) y el indio Ashish Chaudhari (6,5). El primer aragonés ha sido Daniel Romero que ha finalizado en cuarta posición del ranking del open de ajedrez.