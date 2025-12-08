El torneo de ajedrez Memorial Mercedes Parrón ha vuelto este puente a Zaragoza
El Gran Maestro hispano-chileno Roberto Cifuentes, el cubano Dexter Docampo y el indio Ashish Chaudhari han cerrado el podio con Daniel Romero cuarto como mejor aragonés
El open de ajedrez 'Memorial Mercedes Parrón' se ha celebrado este puente festivo de sábado a lunes en Zaragoza con un gran éxito deportivo, de participación y de organización, que estaba a cargo del club Marcos Frechín. El torneo es el más importante de los que se celebran anualmente en la ciudad de Zaragoza a ritmo clásico, de partidas lentas.
El Gran Maestro hispano-chileno Roberto Cifuentes ha sido el vencedor absoluto con 7,5 puntos en las 8 rondas a las que se disputaba el torneo, seguido del cubano Dexter Docampo (6,5) y el indio Ashish Chaudhari (6,5). El primer aragonés ha sido Daniel Romero que ha finalizado en cuarta posición del ranking del open de ajedrez.
- Este es el pequeño y 'montañoso' barrio de Zaragoza del que nadie quiere marcharse
- A la Guardia Civil se le amontonan los muertos en Aragón
- Hallan muerto en su casa al hombre atrincherado tras apuñalar al integrante de una orquesta en San Esteban de Litera
- La crónica del Casademont Zaragoza-Perfumerías Avenida: que se preparen en Valencia (85-73)
- ¿Adiós a los bares de toda la vida? Los motivos que propiciaron el cambio del modelo de negocio en la hostelería
- La crónica del Granada-Casademont Zaragoza: dos torres y un triunfo gigante (83-92)
- Dubljevic y Koumadje, dos hombres y un destino. Las notas del Casademont Zaragoza
- El Gobierno de Aragón resucita la Ciudad Inteligente del Deporte de Zaragoza prometida por Natalia Chueca