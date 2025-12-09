BALONMANO
Un refuerzo sueco para el Contazara Zaragoza: "Nos aporta físico y un perfil defensivo"
El primera línea Erik Eriander, de 18 años, se une al equipo de Mariano Ortega hasta final de temporada
El Balonmano Contazara Zaragoza ha anunciado el fichaje del internacional sueco Erik Eriander, jugador de 18 años y 1,96 metros de altura, especialista defensivo, que se incorpora al equipo para reforzar la plantilla durante lo que resta de temporada.
A pesar de su juventud, Eriander cuenta con experiencia en competiciones de alto nivel. Ha sido internacional con las categorías inferiores de Suecia y ha formado parte de dos clubes destacados: la cantera del FC Barcelona y el Póvoa AC, de la Primera División de Portugal, donde continuó su desarrollo competitivo, han informado fuentes de su nuevo club.
“La llegada de Erik nos aporta físico, proyección y un perfil defensivo difícil de encontrar a estas alturas en el mercado. Su experiencia en clubs de máximo nivel y en selecciones inferiores le permite adaptarse rápidamente a nuestro estilo de juego”, ha destacado el director deportivo del club, Juan Caamaño.
Por su parte, Erik Eriander ha mostrado su entusiasmo por esta nueva etapa y su integración en el nuevo club al que llega, ha dicho, "con muchas ganas de aportar, seguir creciendo como jugador y ayudar al equipo en este tramo de temporada”.
El joven jugador se incorporará de inmediato a los entrenamientos, a la espera de completar los trámites federativos necesarios para poder debutar con BM Contazara Zaragoza en los próximos partidos.
- Este es el pequeño y 'montañoso' barrio de Zaragoza del que nadie quiere marcharse
- Tangana al final del Málaga-Real Zaragoza: los jugadores locales se van a por Andrada
- El Real Zaragoza empata en el 95' y se lleva un puntazo de Málaga (1-1)
- El Gobierno de Aragón resucita la Ciudad Inteligente del Deporte de Zaragoza prometida por Natalia Chueca
- Lunes negro en carretera: dos muertos en sendos accidentes de tráfico en Huesca
- Una de las pistas de esquí más difíciles de España está en Aragón: una leyenda para los esquiadores con sus 40 grados de inclinación
- El PSOE Aragón intenta cambiarle el paso a Azcón y le 'tiende la mano' ahora para aprobar los presupuestos
- La ‘gran Zaragoza’ supera la frontera simbólica de los 800.000 habitantes