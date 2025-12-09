Un refuerzo sueco para el Contazara Zaragoza: "Nos aporta físico y un perfil defensivo"

El Balonmano Contazara Zaragoza ha anunciado el fichaje del internacional sueco Erik Eriander, jugador de 18 años y 1,96 metros de altura, especialista defensivo, que se incorpora al equipo para reforzar la plantilla durante lo que resta de temporada.

A pesar de su juventud, Eriander cuenta con experiencia en competiciones de alto nivel. Ha sido internacional con las categorías inferiores de Suecia y ha formado parte de dos clubes destacados: la cantera del FC Barcelona y el Póvoa AC, de la Primera División de Portugal, donde continuó su desarrollo competitivo, han informado fuentes de su nuevo club.

“La llegada de Erik nos aporta físico, proyección y un perfil defensivo difícil de encontrar a estas alturas en el mercado. Su experiencia en clubs de máximo nivel y en selecciones inferiores le permite adaptarse rápidamente a nuestro estilo de juego”, ha destacado el director deportivo del club, Juan Caamaño.

Por su parte, Erik Eriander ha mostrado su entusiasmo por esta nueva etapa y su integración en el nuevo club al que llega, ha dicho, "con muchas ganas de aportar, seguir creciendo como jugador y ayudar al equipo en este tramo de temporada”.

El joven jugador se incorporará de inmediato a los entrenamientos, a la espera de completar los trámites federativos necesarios para poder debutar con BM Contazara Zaragoza en los próximos partidos.