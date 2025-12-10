Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El zaragozano Aday Mara protagoniza otra actuación gigante con Michigan

El jugador aragonés sumó 11 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones en la victoria de su equipo ante Villanova (89-61)

Aday Mara celebra la victoria del Michigan ante el Villanova junto a sus compañeros.

Aday Mara celebra la victoria del Michigan ante el Villanova junto a sus compañeros. / MICHIGAN MEN'S BASKETBALL

Bruno Palacio

Los Michigan Wolverines han vuelto a ganar esta noche por una contundente diferencia del 89-61 ante Villanova y el jugador de baloncesto zaragozano ha sido protagonista de nuevo. Aday Mara, que partió de inicio en el quinteto titular, anotó durante el encuentro 11 puntos y, con 8 rebotes, se quedó cerca de los 'dobles-dobles'. Además, contribuyó de manera clave a la victoria de su equipo con 2 asistencias, 2 tapones y 1 robo.

Desde los más de 6.000 kilómetros de distancia entre Michigan y Zaragoza, las hazañas del joven aragonés de tan solo 20 años y 2,21 metros de altura siguen llegando con cada partido de su equipo. Tras una pasada campaña con pocas oportunidades, el zaragozano apunta a ser este curso uno de los jugadores que podrían estar en el Draft de la NBA a final de temporada.

Dentro de cuatro días, el domingo, el equipo de Mara tendrá que viajar hasta la ciudad de College Park, cerca de Washington D. C., para enfrentarse a los Terrapins de la Universidad de Maryland. Todo ello, cerca de superar el tercio de partidos del calendario regular de la Liga de Baloncesto Universitario de EEUU, la NCAA.

