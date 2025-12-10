El Atlético de Madrid vuelve a pescar en Zaragoza: Aragón pierde otra 'joya' del 2010

El éxodo de jóvenes jugadores aragoneses continúa. La última perla del fútbol base zaragozano en hacer las maletas es Samuel David Beltrán González. El cadete de segundo año se ha convertido en las últimas horas en nuevo jugador del Atlético de Madrid tras como ha confirmado su ya antiguo club, el Racing Zaragoza, en redes sociales.

"El Racing Club Zaragoza y el Atlético de Madrid han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Samu Beltrán al conjunto rojiblanco. Desde el club mostramos nuestro máximo orgullo por Samu, un ejemplo fuera y dentro del campo en todos los aspectos: trabajador, ambicioso, humulde y comprometido", ha comunicado el club aragonés en Instagram.

La marcha del jovencísimo extremo aragonés a la cantera del Atlético de Madrid era un secreto a voces en el mundo del fútbol base. Samuel Beltrán ha sido durante los últimos años uno de los mejores jugadores de la generación del 2010 en Aragón. Ahora, el zaragozano formará parte de la plantilla del División de Honor Cadete del conjunto madrileño.

Su buen hacer en el Racing Zaragoza le ha servido para dar el salto a una cantera de fútbol profesional sin haber pisado en ningún momento la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. El extremo zaragozano también ha sido un fijo durante los últimos años de la selección aragonesa sub-16 con quien destacó en el Nacional disputado en el estadio Pedro Sancho de Zaragoza el pasado mes de noviembre.

El Atlético de Madrid ya 'pescó' en Zaragoza a principios de 2024 cuando fichó a Jano Monserrate para su División de Honor Juvenil. El mediapunta, que salió de la Ciudad Deportiva, juega actualmente en el filial colchonero y entrena habitualmente con el Cholo Simeone.

Ya en Liga Nacional

Esta temporada, Samu Beltrán estaba alternando partidos con el División de Honor Cadete, su equipo por edad entrenado por el exzaragocista Goran Drulic, y el Liga Nacional Juvenil. El año pasado, el extremo fue uno de los mejores y máximos goleadores de Primera Cadete con 20 goles. Samu llegó al Racing Zaragoza hace tres temporadas procedente del CD Ebro en edad infantil.

Samu Beltrán es un extremo diestro capaz de jugar en ambas bandas que destaca por su poderío físico. Su velocidad y potencia le permiten jugar tanto a pierna natural como a pierna cambiada y la conducción junto al disparo lejano son su gran valía. Además, Beltrán tiene un gran juego aéreo por lo que podría incluso jugar de carrilero derecho en una defensa de cinco.

Una generación desmantelada

El fútbol base aragonés vuelve a perder a un jugador de la generación del año 2010, actualmente cadetes de segundo año. Samuel Beltrán se une a la larga lista de jovencísimos futbolistas que deciden marcharse de 'casa' para probar suerte en otras canteras profesionales. Conocidísimo es el caso de Hugo Garcés, Gorka Buil y Samuel Borniquel que dejaron el Real Zaragoza para formar parte de La Masía del FC Barcelona. Los dos primeros se enfrentaron al propio Beltrán en el Nacional de selecciones autonómicas donde vestían la camiseta de Cataluña.

Iván Blas (Valencia), Samuel Tena (Betis), Jorge Casas (Betis), Iker Domingo (Alavés) y Daniel Sancho (Valencia) son otros jugadores de la misma edad que abandonaron en los últimos años el Real Zaragoza y otros clubes como el Racing Zaragoza para incorporarse a otras canteras del fútbol español.