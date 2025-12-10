La joven aragonesa que ha ganado el Princesa de Girona

El nadador extremeño Guillermo Gracia y la gimnasta aragonesa Inés Bergua se han convertido en los primeros ganadores del nuevo galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas, que se ha entregado en una ceremonia a la que ha asistido el presidente catalán, Salvador Illa.

Gracia, que tiene síndrome de down, ha aprovechado su discurso para abogar por la "humildad" después de conquistar una veintena de títulos mundiales y la ha considerado una virtud a aplicar tanto en el deporte como en la vida.

Bergua, capitana del equipo nacional de gimnasia rítmica, ha defendido en su turno el valor del esfuerzo compartido y ha expresado su orgullo por representar a un combinado capaz de resurgir después de una decepción olímpica.

Salvador Illa ha considerado que la creación de estos premios responde a "una iniciativa acertada y necesaria" que permite reconocer "el trabajo bien hecho".

Illa ha subrayado que la sociedad precisa de referentes como estos en unos tiempos complejos y, en este contexto, ha apuntado a la importancia de fomentar "los valores más humanos del deporte".

La ceremonia ha reunido en Girona a los seis finalistas al premio, tres de categoría masculina y tres femenina, para conformar dos podios, a los que se ha sumado un reconocimiento a una entidad, en este caso la asociación Autismo Melilla.

El nuevo galardón tiene el objetivo de ponerle rostro a jóvenes referentes que entienden el deporte como herramienta de crecimiento personal, impacto social y transformación colectiva.

Así, a Guillermo Gracia, le han secundado en el podio el gimnasta vasco Eneko Lambea y el golfista canario Javier de Bethencourt, mientras que la plata y el bronce en categoría femenina ha sido para la skater gallega Julia Benedetti y la escaladora castellano-leonesa Iziar Martínez.

La ceremonia ha incluido testimonios vinculados a historias de superación con el deporte en el centro como espacio educativo y de valores.

Estos nuevos premios se enmarcan en la propuesta formativa 'Ecuación talento' de la Fundación Princesa de Girona, destinada a fomentar valores deportivos esenciales como el espíritu de superación, el respeto, la tolerancia y el trabajo en equipo.

Además de Illa, a la gala han acudido entre otras autoridades el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, así como el presidente de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil, y su director general, Salvador Tasqué.

El jurado de los premios ha estado constituido por destacados deportistas como Teresa Perales, Valentín Massana, Ona Carbonell, Ángel Martínez, Salva Arco, Roberto Heras, Emilio Sánchez Vicario y Paula Leitón, además de los periodistas Joan Vehils, Santi Nolla y Laura Martínez y el activista social Mohamed El Amrani.

Esta primera edición del galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas ha recibido cincuenta candidaturas procedentes de las diecisiete Comunidades Autónomas.