BALONCESTO
El Lobe Huesca La Magia se lleva el derbi y rompe la racha del CBZ (92-77)
Figueroa y Arjol fueron los mejores con 20 puntos cada uno
El Lobe Huesca La Magia sumó su sexta victoria del curso en diez jornadas en Segunda FEB a costa del CBZ, que vio truncada su racha de tres triunfos consecutivos en el Palacio de los Deportes. En el recuperado derbi aragonés que se vivió en los ochenta y noventa en la ACB, el conjunto oscense hizo valer su condición de local para imponerse por 92-77 en el tramo final del encuentro.
La primera parte dejó un cuarto para cada equipo. Si en el primero eran los oscenses los que salían con más energía y se imponían por 24-15, en el segundo eran los zaragozanos los que daban la réplica para llevarse el parcial por 18-26 y dejar todo igualado para la segunda parte. Una igualdad que se mantuvo en el tercer cuarto y que el Peñas solo pudo deshacer en el tramo final con un 31-18 que dejó el marcador final de 92-77.
Héctor Figueroa fue el mejor del Lobe con 20 puntos pero Dennis y López-Sanvicente no estuvieron lejos con 19 cada uno. Este último sumó también 9 rebotes que le llevaron hasta los 30 créditos de valoración para ser el mejor del partido. En el CBZ Daniel Arjol también logró 20 puntos, mientras que Zhao y Alvarado se quedaron en 12. Pablo Aso capturó 8 rebotes.
