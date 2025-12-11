Jordi Grau, Ferran Martínez, Pep Cargol... estos son algunos de los 'juveniles' que se reúnen este sábado en Zaragoza

La selección española juvenil de baloncesto que logró el subcampeonato de Europa en 1985 en Ruse (Bulgaria) volverá a reunirse este sábado 13 de diciembre en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, con motivo del 40º aniversario de aquel histórico éxito deportivo.

Entre el 17 y el 26 de agosto de 1985, España firmó una actuación brillante en el Campeonato de Europa Juvenil, alcanzando la final ante una poderosa Yugoslavia, dirigida por Svetislav Pešić y con jugadores que marcarían una época como Toni Kukoč, Vlade Divac y Dobras. El resultado final fue 99-81, y el español Ferrán Martínez fue designado MVP del torneo.

A este emotivo encuentro en Zaragoza han confirmado su asistencia los jugadores Carlos Gil, Jordi Grau, Sergi López, Javier Gorroño (capitán), Jordi Pardo, Fernando Albert, Víctor Fernández, Carles Ruf, Juanan Morales, José Luis Criado, Ferrán Martínez y Pep Cargol.

Por parte del cuerpo técnico, asistirán el seleccionador Miquel Nolis, el entregador ayudante Ismael Cantó, el delegado Alfredo García, el preparador físico Manolo Montesinos, el fisioterapeuta Emilio Biel y el delegado FEB Carlos Pastrana. Durante el acto también se recordará a la figura del colegiado Vicente Sanchís, quien fue uno de los árbitros de aquel campeonato, recientemente fallecido.

Un hito para el deporte español

El Campeonato de Europa de 1985 estuvo marcado por partidos intensos y de alto nivel. España abrió con una sólida victoria frente a Israel por casi 20 puntos, y luego venció a Finlandia, Italia y Francia, asegurando su pase a las rondas finales. La derrota ante Bulgaria en la fase previa no hizo más que poner a prueba la resiliencia del equipo.

En semifinales, España se impuso a Alemania (88-81) y alcanzó la gran final frente a Yugoslavia. A pesar de adelantarse en el marcador en dos ocasiones durante la segunda mitad, el equipo español no pudo frenar los 36 puntos de Dobras y el talento de dos futuras estrellas NBA, Vlado Divac y Toni Kukoc, dirigidos por el entonces joven Svetislav Pesic.