Dani Jiménez lidera al Huesca en la conquista del Reino de León. La crónica del Cultural-Huesca (0-2)

El Huesca logró una victoria a domicilio casi cuatro meses después en uno de los terrenos más propicios para los visitantes, el Reino de León, donde la Cultural chocó con el guardameta Dani Jiménez, que detuvo una pena máxima en la primera mitad a Manu Justo y sostuvo a su equipo, que sentenció en dos contragolpes (0-2)

La primera intervención del guardameta visitante llegó al cuarto de hora sacando una buena mano abajo tras un lanzamiento de Agustín Pastoriza Pibe. Fue la antesala de una jugada que pudo desequilibrar el marcador. Tras un saque de esquina de Pibe y el intento de remate de Barzic, el central Pulido golpeó en la cabeza del defensor y, tras la intervención del VAR, se pitó penalti. Lo lanzó Manu Justo y Dani Jiménez desvió el balón.

Aún tuvieron los locales una ocasión de gol antes del descanso con una acción por una banda Jordi Mboula cuyo pase atrás remató Thiago Ojedo, en buena posición, por encima del larguero.

Después del descanso, volvió a entrar mejor en el partido el equipo de Jon Pérez Bolo, que aprovechó una recuperación en el centro del campo para encontrar mal colocada a la retaguardia culturalista y en una rápida acción el balón llegó a Ángel Pérez, que cruzó un disparo al segundo palo para firmar el 0-1.

A partir de ese momento la Cultural acusó el golpe y el Huesca a punto estuvo de aprovecharlo pero el cuadro aragonés sentenció el duelo con una nueva acción al contragolpe en la que Enol colocó el balón en una escuadra de Badía en el minuto 81.