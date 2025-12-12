Fútbol
El Eldense y el Pepico Amat desafían al Tarazona en una dura salida
El Teruel recibe el domingo al Algeciras
El Tarazona quiere recuperar posiciones en la clasificación en la decimotercera jornada de Primera RFEF. Aunque no lo tendrán fácil los aragoneses, que visitarán este sábado el difícil campo del Pepico Amat (15.15 horas) para medirse a un recién descendido de Segunda División como el Eldense. Eso sí, los catalanes tampoco están en su mejor momento y se encuentran , tras lo que está siendo una campaña irregular, décimos, alejados de los puestos de privilegio.
Será también una prueba para los de Juanma Barrero, que la fuerza que están mostrando cuando les toca jugar en el Municipal de Tarazona la pierden cuando abandonan el calor de su hogar. De hecho, los turiasonenenses son uno de los peores visitantes de su grupo. Una victoria, además de para alejarse de los puestos de peligro de la tabla, les serviría para ganar confianza antes de que lleguen las vacaciones de Navidad.
Por su parte, el Teruel recibirá el domingo, a las 16.00 horas, al Algeciras en el campo de Pinilla con el objetivo de sumar los tres puntos ante un rival que está en el centro de la tabla, por lo que parte como favorito. Tras la balsámica victoria ante el Villarreal B, que llegó tras una remontada en los últimos minutos, el conjunto turolense quiere seguir ganando para entrar otra vez en los puestos de privilegio de la clasificación.
