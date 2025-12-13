Dioni sentencia de penalti a un Tarazona que no frena su caída
El Eldense derrota a los de Juanma Barrero, que pueden caer en zona de descenso en el Grupo 2 de Primera RFEF este domingo tras sumar un punto de los últimos 12
La SD Tarazona se marchó de vacío del Nuevo Pepico Amat de Elda en un partido que se decidió en la primera parte con un gol de penalti transformado por Dioni tras la revisión del FVS, del videoarbitraje, que terminó por decretar la pena máxima y que ya fue un muro imposible para levantar para un Tarazona que suma un punto de los últimos 12 y que este domingo puede caer al descenso en el Grupo 2 de Primera RFEF si la UD Ibiza derrota en su campo al Villarreal B.
El equipo turiasonense empezó bien el partido con un disparo de Castroverde, pero en el minuto 22 llegó la jugada decisiva, cuando el Eldense reclamó un penalti sobre Hamza, el jugador más peligroso del rival, que señaló el videoarbitraje. Dioni lo transformó y puso por detrás a un Tarazona que no se sintió cómodo en el Nuevo Pepico Amat. Castroverde, de fuerte disparo tras un córner, fue el que más se acercó al gol por parte de los de Barrero, mientras que Hamza pudo anotar el segundo y Josele le negó esa diana antes del descanso.
Después, el Eldense tuvo la más clara por medio de Borja Calvo, recién salido al campo, y el Tarazona apenas inquietaba a Ramón Vila. Chechu en una falta botada por Vaquero cuando el partido agonizaba pudo traer un empate para un equipo turiasonense que mostró una cara muy gris en Elda y que se marchó de vacío, lo que es una constante en este curso, donde solo ha logrado 4 puntos en ocho salidas y no gana desde el 28 de septiembre, cuando superó al Sevilla Atlético en su único triunfo de forastero.
FICHA TÉCNICA
CD Eldense: Ramón Vila; David Ruiz, Smand, Serradell, Clemente; Quintanilla (Guille Macho, m. 66), Manu Molina, Bustillo (Borja Calvo, m. 46); Hamza Bellari (Rafa Núñez, m. 90), Dioni y Fidel (Ibarrondo, m. 90).
SD Tarazona: Josele; Andrés Borge, C. Martínez, Traoré, Carrasco, Ángel López (Juan Pablo Martínez, m.82); Imanol (Álex Fita, m.83), Vaquero, Busi (Armero, m. 71); Agüero (Cubillas, m. 83) y Castroverde (Soto, m.56).
Gol: 1-0, m.22: Dioni, de penalti.
Árbitro: David Cambronero. Amarilla por parte del CD Eldense a Bustillo (m.42), Quintanilla (50), Calvo (94) y por parte de la SD Tarazona a Chechu (40), Ángel López (45), Alonso (77), Borge (87), Martínez (88).
Incidencias: 3.000 espectadores en el Nuevo Pepico Amat.
Mientras, el Teruel, que es séptimo clasificado, recibirá este domingo a las 16.00 horas al Algeciras en el campo de Pinilla con el objetivo de sumar los tres puntos ante un rival que está el centro de la tabla por lo que parte como favorito.
