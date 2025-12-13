El líder Utebo busca recuperar la senda de la victoria ante el Ebro en el derbi
El Aragón tiene una difícil salida a Irún, el Ejea juega en el feudo de la UD Logroñés y el Barbastro recibe al Ibiza
El derbi zaragozano Ebro-Utebo es el partido más destacado de la decimoquinta jornada de los equipos aragoneses de Segunda RFEF, que se disputará en el campo de El Carmen de la Almozara este domingo (15.45 horas), con el Utebo comandando la clasificación en el Grupo 2, aunque después de sumar dos partidos seguidos sin ganar, en su visita a Irún, con derrota, y en el empate en casa contra el Sestao River, mientras que el Ebro que no puede descuidarse.
El Deportivo Aragón de Emilio Larraz, que ya está en puestos de descenso, tiene una difícil salida este domingo a tierras vascas para enfrentarse a las 17.00 horas en Irún al Real Unión, uno de los equipos más fuertes y que está tercero en la clasificación. Por su parte, la SD Ejea, en la zona media de la clasificación, viaja a tierras riojanas para enfrentarse a la UD Logroñés en las Gaunas, a las 17.00 horas, donde se medirá a un rival que aspira al ascenso, por lo que será complicado poder puntuar.
En el Grupo 3, el Barbastro, con la moral un tanto recuperada por el último triunfo lejos de casa, recibirá este domingo al mediodía (12.00 horas) a la SD Ibiza en el municipal con el claro objetivo de sumar los tres puntos en juego y así poder salir de la zona de descenso ante un rival que es de los fuertes del grupo tercero pero que no está rindiendo como se espera.
